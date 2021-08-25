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Шоу-бизнес
"В ход пошли заговоры и проклятья": брошенная у разбитого корыта Степаненко готова на все

"В ход пошли заговоры и проклятья": брошенная у разбитого корыта Степаненко готова на все

Елена Степаненко осталась недовольна решением суда о разделе имущества с Евгением Петросяном и подала апелляционную жалобу.
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Известный в шоу-бизнесе юрист Сергей Жорин, представляющий интересы Евгения Вагановича, прокомментировал действия его бывшей жены в своем телеграм-канале. Юрист пояснил, что в скором времени будет назначена дата очередного суда. Готовая на все Елена Степаненко уже начала серьезную подготовку к данному процессу, однако к делу ее сторона подошла как-то уж очень оригинально.

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 Елена Григорьевна Степаненко

Елена Григорьевна Степаненко Артистка эстрады

 Евгений Ваганович Петросян

Евгений Ваганович Петросян артист эстрады, юморист

Жорин с юмором заявил:

"Источник сообщает, что в ход пошли заговоры и проклятья".

Адвокат юмориста рассказал, что представители Степаненко сосредоточилась в основном на производстве фейков и распространении их в медиапространстве. Что касается самого Петросяна, то он, по словам адвоката, вполне снисходительно относится к таким выходкам брошенной женщины.

Напомним, что по решению суда Елене Степаненко досталась картина "Старый дуб", которую она настойчиво предлагала оставить бывшему супругу, а также книга с говорящим названием "Оккультизм и сексуальность". Сергей Жорин напомнил об этой книге, пошутив, что как только решение суда вступит в силу, Прохору Шаляпину придется тяжело – об этом сообщил 5-tv.ru.

Скандальная пара официально развелась еще три года назад после 33 лет брака. После развода Евгений Петросян женился на молодой помощнице, а Елена Степаненко осталась у разбитого корыта. В числе совместно нажитого имущества артистов значилось большое количество элитной недвижимости, которая и стала объектом раздела в суде. Изначально Елена Степаненко хотела забрать себе львиную долю имущества, однако суд решил по-другому.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 25 августа 2021, 16:32 Источник: Телеграм, "Адвокат Жорин" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Петросенко больше нет: история любви Петросяна и Степаненко

комментарии

Ответить:

Гость842161
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Гость842161
Этот Жорин- мерзкий сплетник, хуже ссрраной рыночной бабы- торговки!!! Эта падаль способен и готов, из всякого пустяка раздуть надуманную проблему, и самое главное, что в большинстве своем все эти сплетни- плод его собственного больного воображения! Но, как говорится, деньги не пахнут, и их нужно отрабатывать, вот этот козел и старается! <цензура>.Степаненко ни одного негативного высказывания, в адрес "сладкой парочки", себе не позволила! И это делает ей честь! Она просто игноррирует этих двуногих особей, чтобы не унижать себя, и не опускаться до их уровня. Она вызывает только уважение!
Ееббаннутые модераторы, опять цензурите инициал Степаненко! Измените программу цензуры, козлы!
Гость842161
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Этот Жорин- мерзкий сплетник, хуже ссрраной рыночной бабы- торговки!!! Эта падаль способен и готов, из всякого пустяка раздуть надуманную проблему, и самое главное, что в большинстве своем все эти сплетни- плод его собственного больного воображения! Но, как говорится, деньги не пахнут, и их нужно отрабатывать, вот этот козел и старается! <цензура>.Степаненко ни одного негативного высказывания, в адрес "сладкой парочки", себе не позволила! И это делает ей честь! Она просто игноррирует этих двуногих особей, чтобы не унижать себя, и не опускаться до их уровня. Она вызывает только уважение!
Гость831569
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Гость839803
Ходячая мумия Степаненко всю жизнь любила деньги и себя.Ее выступления на одной ноте про дур женщин уже вызывают отвращение.Все не угомониться,старушенция.Надо ценить не только себя в семейной жизни,а и человека с которым живешь.Самомнение у нее зашкаливало.Получила то,на что и напросилась.
Может она и невеликая артистка, но ее выступления пользовались куда большим успехом, чем выступления ее бывшего мужа, который сам только и хихикал над своими шутками. Я бы еще поняла ваши оскорбления, если бы это она ушла к нищему молодому любовнику и захотела оттяпать все нажитое вместе, но дело было наоборот. Это Петросян нашел себе нищую колхозницу, которая теперь транжирит его деньги на жуткие шмотки "от кутюр", а сама не принесла в этот брак ни копейки!
Гость839803
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Ходячая мумия Степаненко всю жизнь любила деньги и себя.Ее выступления на одной ноте про дур женщин уже вызывают отвращение.Все не угомониться,старушенция.Надо ценить не только себя в семейной жизни,а и человека с которым живешь.Самомнение у нее зашкаливало.Получила то,на что и напросилась.
Гость842074
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Этот жорин скользкий и неприятный типок-постоянно пиарится и всегда распространяет сплетни про вторую сторону процесса-гадостный мужичёнка!
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