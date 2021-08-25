"В ход пошли заговоры и проклятья": брошенная у разбитого корыта Степаненко готова на все

Елена Степаненко осталась недовольна решением суда о разделе имущества с Евгением Петросяном и подала апелляционную жалобу.

Известный в шоу-бизнесе юрист Сергей Жорин, представляющий интересы Евгения Вагановича, прокомментировал действия его бывшей жены в своем телеграм-канале. Юрист пояснил, что в скором времени будет назначена дата очередного суда. Готовая на все Елена Степаненко уже начала серьезную подготовку к данному процессу, однако к делу ее сторона подошла как-то уж очень оригинально.

Жорин с юмором заявил:

"Источник сообщает, что в ход пошли заговоры и проклятья".



Адвокат юмориста рассказал, что представители Степаненко сосредоточилась в основном на производстве фейков и распространении их в медиапространстве. Что касается самого Петросяна, то он, по словам адвоката, вполне снисходительно относится к таким выходкам брошенной женщины.

Напомним, что по решению суда Елене Степаненко досталась картина "Старый дуб", которую она настойчиво предлагала оставить бывшему супругу, а также книга с говорящим названием "Оккультизм и сексуальность". Сергей Жорин напомнил об этой книге, пошутив, что как только решение суда вступит в силу, Прохору Шаляпину придется тяжело – об этом сообщил 5-tv.ru.

Скандальная пара официально развелась еще три года назад после 33 лет брака. После развода Евгений Петросян женился на молодой помощнице, а Елена Степаненко осталась у разбитого корыта. В числе совместно нажитого имущества артистов значилось большое количество элитной недвижимости, которая и стала объектом раздела в суде. Изначально Елена Степаненко хотела забрать себе львиную долю имущества, однако суд решил по-другому.