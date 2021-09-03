Бузова со слезами сделала заявление об аборте

Ольга Бузова разоткровенничалась с поклонниками. Звезда эмоционально высказалась на острую тему.

У 35-летней теледивы пока нет детей. Ранее она признавалась, что хотела бы иметь крепкую семью и наследников.

В сторис своего инстаграм-аккаунта певица выложила короткий ролик, в котором с негодованием говорит об абортах. Ситуация, когда молодой человек бросает свою беременную девушку, по мнению Ольги Бузовой, вовсе не безысходна. Однако много перепуганных россиянок предпочитают прервать беременность.

Ведущая со слезами на глазах отметила, что знает примеры, когда женщины оставались без мужской поддержки, но рожали, и теперь не жалеют о своем выборе. Поклонники исполнительницы разделили ее мнение.

Напомним, Ольга Бузова была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым, но брак не продержался долго. А в начале этого года знаменитость со скандалом рассталась со своим возлюбленным – блогером и певцом Давидом Манукяном. По слухам, музыкант ее бросил, и звезда очень тяжело переживала разрыв.

Сейчас Ольга Бузова утверждает, что очень занята работой и времени на личную жизнь у нее не остается. Ранее певица попросила поклонников помочь найти ее первого парня.