Ходили в подвал: Шуфутинский рассказал о связи с Пугачевой

Михаил Шуфутинский тепло вспоминает о дружбе с Аллой Пугачевой, которая возникла межу ними еще в юности.

73-летний заслуженный артист стал гостем ютуб-шоу "Антонимы" и рассказал его ведущему Антону Красовскому о том, что связывает его с 72-летней Примадонной. Оказалось, что артисты когда-то были однокурсниками и вместе учились в музыкально-педагогическом институте имени Ипполитова-Иванова. В то время Михаил Шуфутинский и Алла Пугачева были в одной компании и очень близко общались.

Шансонье вспомнил, что по молодости они с Аллой Борисовной даже вместе прогуливали занятия. Вместо лекций будущие звезды ходили в подвал своего учебного заведения. Там стоял рояль, и собирались и другие студенты. Кто-то из них брал контрабас, Пугачева пела и даже, не зная иностранного языка, она отлично исполняла джазовые композиции на английском.

В те годы Шуфутинский и Пугачева уже ходили друг у другу в гости. Будущая певица даже была знакома с бабушкой сокурсника. Родственницу Михаила Захаровича тогда очень возмущало, что у его подруги слишком короткая юбка.

С годами артисты стали общаться реже. В последний раз шансонье видел Примадонну примерно полтора месяца назад, когда он пришел на шоу Максима Галкина "Музыкалити". Звезды тогда довольно тепло пообщались. Шуфутинский признался, что в нынешней обстановке они оба побаиваются ковида. Вероятно, именно поэтому контакты знаменитостей сейчас несколько ограничены.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Аллу Пугачеву с потрохами сдал музыкальный критик Сергей Соседов.