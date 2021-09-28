Ходили в подвал: Шуфутинский рассказал о связи с Пугачевой

73-летний заслуженный артист стал гостем ютуб-шоу "Антонимы" и рассказал его ведущему Антону Красовскому о том, что связывает его с 72-летней Примадонной. Оказалось, что артисты когда-то были однокурсниками и вместе учились в музыкально-педагогическом институте имени Ипполитова-Иванова. В то время Михаил Шуфутинский и Алла Пугачева были в одной компании и очень близко общались.
Шансонье вспомнил, что по молодости они с Аллой Борисовной даже вместе прогуливали занятия. Вместо лекций будущие звезды ходили в подвал своего учебного заведения. Там стоял рояль, и собирались и другие студенты. Кто-то из них брал контрабас, Пугачева пела и даже, не зная иностранного языка, она отлично исполняла джазовые композиции на английском.
В те годы Шуфутинский и Пугачева уже ходили друг у другу в гости. Будущая певица даже была знакома с бабушкой сокурсника. Родственницу Михаила Захаровича тогда очень возмущало, что у его подруги слишком короткая юбка.
С годами артисты стали общаться реже. В последний раз шансонье видел Примадонну примерно полтора месяца назад, когда он пришел на шоу Максима Галкина "Музыкалити". Звезды тогда довольно тепло пообщались. Шуфутинский признался, что в нынешней обстановке они оба побаиваются ковида. Вероятно, именно поэтому контакты знаменитостей сейчас несколько ограничены.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что Аллу Пугачеву с потрохами сдал музыкальный критик Сергей Соседов.
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