Раскрыты подробности состояния Михалкова после операции

Несмотря на травму, ранее режиссер принял участие в фестивале "Таврида", который проходил в Крыму. Там мэтр отечественного кинематографа дал мастер-класс.
К сожалению, болезнь внесла свои коррективы в рабочий график Никиты Михалкова. Недуг частично отнял у него возможность заниматься любимым делом. Из-за реабилитации режиссер вынужден отложить съемки картины "Шоколадный револьвер", но они все же начнутся ближе к 2020 году.
"Никита Сергеевич сейчас восстанавливается, это займет время. Его многие отговаривали от посещения "Тавриды", но он посчитал важным общение с молодыми людьми, которые собрались на фестиваль в Крыму", – цитирует представителя пресс-службы Никиты Михалкова РИА Новости. Напомним, на сцене в рамках фестиваля режиссер появился с тростью.
"Никита Сергеевич сейчас восстанавливается, это займет время. Его многие отговаривали от посещения "Тавриды", но он посчитал важным общение с молодыми людьми, которые собрались на фестиваль в Крыму", – цитирует представителя пресс-службы Никиты Михалкова РИА Новости. Напомним, на сцене в рамках фестиваля режиссер появился с тростью.
Ранее Никита Михалков сообщил, что перенес уже семь хирургических операций на ноге. Все они проводились под общим наркозом. Отметим, боль в ногах мучает 73-летнего Никиту Михалкова уже давно – сказываются последствия старой травмы.
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