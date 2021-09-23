"Состоялось втайне": Кузьмин забрал Пугачеву у мужа и провел с ней ночь

Примадонна всегда знала толк в делах сердечных и никогда не обделяла вниманием тех мужчин, к которым питала симпатии. Ей приписывали множество романов, многие из которых до сих пор под грифом "секретно".
Когда она спела дуэтом с Владимиром Кузьминым "Две звезды", слухи об их романе распространились по всей стране. Однако официально это не было подтверждено.
Родной брат рокера Александр Кузьмин рассказал прессе, что ему известно об отношениях в семье чуть больше. Оказывается, Пугачева уезжала к Кузьмину втайне от мужа, и даже оставалась с ним в арендованных апартаментах в подмосковном пансионате.
В то время Алла Пугачева была официально третий раз замужем за концертным директором и продюсером Евгением Болдиным. Супруг Примадонны ненавидел Кузьмина за то, что ему приписывают роман с его женой. Однажды 37-летняя Пугачева уехала к Кузьмину на его 31-й день рождения, ничего не сказав мужу.
"Наша поездка состоялась втайне от Болдина", – рассказал Александр.
Компания сняла апартаменты в подмосковном пансионате на Истре. Снять номер им помогли "по блату" при помощи связей с директором группы "Рецитал". На реке друзья устроили пикник и сидели до утра.
Ранее "Дни.ру" писали, что здоровье Аллы Пугачевой не раз давало пугающую слабину. На этот раз всплыли очередные проблемы.
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