"Не будет совать нос": Хитрой Пугачевой перемыли кости

Известный артист заявил о связи с Примадонной. Алла Пугачева получила характеристику.

Участник "Фабрики звезд—7" Марк Тишман вспомнил о близком контакте с Примадонной. Российский артист сообщил, что не только пел дуэтом с Аллой Пугачевой, но и некоторое время с ней общался, получал советы. Мужчина прокомментировал нашумевший скандал, в который попала эстрадная дива.

Напомним, недавно звезда группы "Мираж" Наталья Гулькина публично заявила, что Алла Пугачева повелевает отечественным шоу-бизнесом и устанавливает в нем жесткие правила по своему желанию. По ее словам, Примадонна всем управляет и с легкостью рушит карьеру тех, кто ей перечит. Якобы звезда способна убрать коллегу со сцены по одному указанию.

Медийные личности начали массово высказывать свое мнение о воздействии артистки на людей. Наконец, и Марк Тишман добавил словцо в этот океан сплетен. Как сообщил мужчина, на Аллу Пугачеву наговорили лишнего. "Она не вершит судьбы, а живет своей жизнью. У нее есть своя семья, она не тот человек, который будет совать нос в чьи-то жизни", — заключил вокалист.

Тем временем Алла Пугачева проявляет хитрость и таинственно высказывается в адрес злопыхателей. В ответ на шокирующие слова Натальи Гулькиной Примадонна отреагировала многозначительной цитатой из своей песни. "Люди, люди, люди! Ничего со мной не сделать Вам", — выразилась знаменитость в инстаграм-аккаунте.