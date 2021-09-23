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Шоу-бизнес
"Лолита поскромничала": назван реальный доход Пугачевой

"Лолита поскромничала": назван реальный доход Пугачевой

Критик Сергей Соседов назвал реальный размер пенсии Аллы Пугачевой.
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На днях в Сети разразился настоящий скандал из-за размеров дохода некоторых российских звезд. Лолита Милявская заявила, что получает в два раза меньше Примадонны. По ее мнению, выплата для ее коллеги от государства составляет около 46 тысяч рублей в месяц.

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 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что артистка поскромничала, назвав такую цифру. По его информации, пособие для Примадонны от государства переваливает за полсотни, пишет РИА ФАН.

По данным критика, за звание народной артистки России Примадонне платят тридцать тысяч рублей. Плюс к этому она получает пенсию в 23 тысячи.

Он добавил, что во времена СССР Алла Пугачева получала за песню гонорар в размере 47 рублей 50 копеек. Тогда это была огромная сумма денег. В оплату артистки включали две ставки "Союзконцерта" и "за мастерство".

Сергей Соседов добавил, что считает неправильным начисление таких больших сумм артистам ежемесячно как социальное пособие. К слову, средний размер пенсии в России составляет 15 744 рубля, что несоразмерно по сравнению с доходом артистов. Соседов уверен, что пенсия не должна рассчитываться из гонораров.

Ранее "Дни.ру" писали о том, как Владимир Кузьмин забрал Аллу Пугачеву у мужа и провел с ней ночь.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 23 сентября 2021, 14:44 Источник: Teleprogramma.pro ✓ Надежный источник
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