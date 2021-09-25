"Надобно искать молодого жеребчика": Зудину распекли за нового мужа

Поклонники гадают, на самом ли деле 56-летняя Марина Зудина закрутила новый роман.

Появление Марины Зудиной на фестивале "Кинотавр" не осталось незамеченным во многом благодаря слухам о новом романе. Журналисты и поклонники предполагают, что вдова Олега Табакова встречается с актером Сергеем Буруновым, ведь прямо на глазах у публики они обнимались, держались за руки. Более того, артист-холостяк в беседе с журналистами то ли в шутку, то ли всерьез сказал, что пришел на мероприятие с женой.

Читатели "Дни.ру" с интересом отреагировали на возможный роман Зудиной и Бурунова. Некоторые считают: Марина и Сергей – не пара, а другие и вовсе надеются, что актриса найдет более достойного мужчину. "Теперь Зудиной по возрасту надобно искать не Лелика-сластолюбца, а молодого энергичного жеребчика", – высказался читатель.

Также есть мнение, что исполнитель главной роли в сериале "Полицейский с Рублевки" должен обратить внимание на других женщин. "[Если это правда, то] жалко Бурунова тогда", "Слабая актриса. Кто бы ее помнил и знал, не будь она женой режиссера", – прокомментировали слухи интернет-пользователи.

Ранее вскрылась информация о заработках Марины Зудиной. В настоящий момент дела актрисы совсем не так плохи, как может показаться. По официальной документации, за каждый спектакль вдова Олега Табакова получает по 54 тысячи рублей и половину этой суммы – за каждую репетицию.