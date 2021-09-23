Счастливый Бурунов и избежавший наказания Паль оторвались на закрытой вечеринке

Накануне в ресторане Mamai-Cale, что находится на территории Национального парка в Сочи, собрались многие отечественные знаменитости. Звезды кино и сериалов отрывались на закрытой вечеринке "Сияющая пустота".
Мероприятие проводится во второй раз. "Сияющая пустота", по задумке авторов, символизирует непостоянство и изменчивость нашей жизни. Генеральным партнером события стал онлайн-кинотеатр KION.
Гостями вечера стали Павел Деревянко, Юрий Быков, Олеся Судзиловская, Ольга Сутулова. В отличном расположении духа в это вечер был актер Сергей Бурунов – звезда сериала "Полицейский с Рублевки" и фильмов "Родные" и "Пара из будущего". Знаменитость с удовольствием позировала фотографам.
На мероприятии был замечен известный актер Александр Паль. Недавно звезда фильма "Горько" попала в переплет. Бывшей игрок хоккейного клуба ЦСКА обвинил Паля в избиении. Дескать, звезда экрана нанесла ему серьезные травмы. Александру грозило наказание. Неделю назад стало известно, что уголовное дело против Паля прекратили. Спортсмен отказался от своих претензий к артисту.
Звезда сериала "Чики" Варвара Шмыкова, которая недавно развелась с мужем, на мероприятие пришла с новым возлюбленным – диджеем Даниилом Радловым. Пара демонстрировала идиллию.
С супругом фотографам позировала звезда сериала "Полярный" Катерина Шпица. Актриса и директор сети фитнес-клубов Руслан Панов обменялись брачными клятвами в феврале 2021 года.
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