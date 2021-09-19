"Люблю тебя всей душой": нежный поцелуй Киркорова за кулисами попал на фото

18 сентября оперная дива Анна Нетребко отпраздновала 50-летие. Накануне в Государственном Кремлевском дворце состоялся юбилейный вечер певицы. Поздравить вокалистку приехали многие оперные звезды.
Присутствовал на мероприятии и Филипп Киркоров. Известно, что поп-король близко дружит с Анной Нетребко и ее мужем Юсифом Эйвазовым.
"Поздравляю тебя с юбилеем! Люблю тебя всей душой❤️", – написал Нетребко Киркоров в личном микроблоге. Артист добавил, что Анна восхищает его своей красотой, утонченностью, отзывчивостью, открытостью и харизмой. "Богиня!" – продолжал нахваливать приятельницу вокалист.
Также Филипп опубликовал фотоотчет с праздничного концерта. На одном из снимков Киркоров нежно целует Нетребко в щеку, прижимая ее к своей груди. Знаменитости запечатлены за кулисами. По словам Киркорова, вечер получился фантастическим. Среди друзей Анны, как заметил поп-король, звезды мирового масштаба.
Добавим, Анну Нетребко с юбилеем со сцены поздравили: Пласидо Доминго, Эльчин Азизов, Роландо Виллазон, Марко Боэми, Михаэль Фолле, Лука Сальси и другие. На мероприятии были приятельницы вокалистки с малой родины – из Краснодара, а также единственный сын Тьяго и муж Юсиф Эйвазов.
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