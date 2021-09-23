Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Заявивший о разводе Тарзан уехал из России
"Нет слов": располневшая дочь Гузеевой задрала юбку перед камерой
"Как дед с внучкой": Петросяна с женой застали в интимный момент
Пресняков высказался о недуге старшего сына после новости о тяжелом состоянии
Обнажившая грудь Высоцкая предалась страсти с мужем на людях
партнеры
Четверг
23 сентября
Лента новостей
18:25
"Исхудал": внешний вид Гальцева встревожил народ
18:17
Делает это часто по ночам: вскрылся тайный зов плоти Брухуновой
18:03
Известному актеру Лыкову не дали воспитывать внуков: Они еще отомстят
17:52
Лидер НАУ Латушко: Преступлениями Лукашенко займется прокуратура
17:44
"Разлагают молодежь": Названного уродом Моргенштерна пнула Виктория Боня
17:40
"Без угрызения совести": Тодоренко провела выходные с Киркоровым
17:29
Вертинская рассказала о “переборах” в сериале про отца и ответном звонке Эрнста
17:10
Украинцы вышли на акцию протеста к зданию Верховной Рады
17:04
Волочкова перепутала имя единственной дочери: Вот это мамаша
16:29
"Нет породы": новобрачную Проскурярову сравнили с Королевой
16:16
Счастливый Бурунов и избежавший наказания Паль оторвались на закрытой вечеринке
16:14
Всплыло фото голой Бородиной в объятиях мускулистого красавца: Новый любовник
16:01
Обвиняемая в оскорблении президента Белоруссии Агурбаш заявила о его поражении
15:52
Смерть преследовала с детства: как сложилась скандальная жизнь 91-летнего Ивана Краско
15:48
"В шоке от себя": только что родившая дочь Шойгу удивила неожиданным поступком
15:14
Синяя шея и опухоль: Ужасающие детали состояния Вовк вызвали оторопь
15:03
Экономист: рубль начнет ослабевать через год
15:01
Рассекретили лицо: звезда "Игры престолов" и ее муж-певец не уберегли дочь от папарацци
14:51
Бросившего возлюбленную с ребенком Табакова застукали за поцелуями с новой пассией
14:47
Садальский публично расправился с любимыми женщинами: Не возвращайтесь
14:44
"Лолита поскромничала": назван реальный доход Пугачевой
14:38
Адские муки: Изуродованный сын Яковлевой сжег почерневшую кожу
14:36
Неизвестный пригрозил Путину терактом
14:21
"Опять душ?": Корчевников ошарашил Крутого интимным признанием
14:09
Заработавшая баснословные деньги на яйцеклетках Королева может уехать на нары
14:07
В Кремле назвали условие для встречи Путина и Зеленского
13:59
Живущая без матери дочь Волочковой выросла настоящей красавицей
13:59
Актер Лыков о жизни в кладовке с крохой-дочкой: Она спала в ящике каком-то, а я на досках
13:41
"Ухожу в рай": Сраженный раком Шура готовится лечь в могилу
13:33
"Катастрофическая чушь": журналист Шарий о "российском следе" в нападении на помощника Зеленского
13:32
"Состоялось втайне": Кузьмин забрал Пугачеву у мужа и провел с ней ночь
13:14
Экипаж упавшего в Хабаровском крае Ан-26 погиб
13:02
У 64-летней звезды Голливуда не закрывается рот после очередной пластики
13:01
"Классная телка" Гузеева раскрыла правду о домогательствах: Это ад, я с этим живу
12:53
"Бог отвел": Жена Николаева взбудоражила народ после слухов о беременности
12:45
На Ленинский проспект в Москве приземлились парашютисты
12:38
За сутки в России выявили более 21 тысячи заболевших ковидом
12:25
Ни слова про рак: Заворотнюк засняли во время утех с жеребцом
12:23
"Сегодня в психушке амнистия?": новая похотливая выходка Волочковой взбесила россиян
12:03
Никита Панфилов оставил мечты о третьем ребенке на фоне трагедии в семье
11:51
Брежнева бросила Меладзе: Вернулся к маме
11:43
Раскрыт страшный обман Королевой после истории с внебрачной дочерью: Использовала чужих детей
11:42
Утыкана трубками: измученная Макеева загремела в больницу
11:38
В Томске пьяный местный житель избил фельдшера скорой
11:10
Увела из семьи: известная актриса соблазнила кума с помощью гипноза
11:05
Трупы женщины и двоих детей нашли в квартире в Свердловской области
10:58
Грудь скатилась подмышку: оголившаяся Бузова осрамилась
10:42
Крутой отправил потерявшего мать сына на ДНК-тест
10:27
Центр Чумакова модернизировал производство вакцины "КовиВак"
10:24
Трагедия Фроси Бурлаковой: мужа похоронили отдельно от покончившей с собой звезды "Приходите завтра"
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Я родила": Бузова шокировала словами о ребенке
"Разрезанное сердце, я не спал два года": как живет вернувшийся на Украину актер Горбунов
"Так приятно": Цискаридзе облапал между ног известную артистку
"Полный треш": разбушевавшаяся Бузова вызвала оторопь
Штурм жестко прошлась по заявившей о внебрачной биологической дочери Королевой
"Отекают мозги": Располневшая Лель прячет искаженное лицо
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Без угрызения совести": Тодоренко провела выходные с Киркоровым

"Без угрызения совести": Тодоренко провела выходные с Киркоровым

Регина Тодоренко призналась своей аудитории, что на минувших выходных она прекрасно провела время без мужа.
прочитано 240 раз

Оказалось, что вырваться на мероприятие без любимого супруга телеведущей было не так-то просто. И дело не в том, что Влад Топалов никуда не отпускает возлюбленную. Просто женщине самой очень сложно оторваться от семьи не ради работы, а ради собственного удовольствия. Однако в этот раз Регине Тодоренко необходимо было выполнить задание на преодоление себя, и она это сделала.

ПО ТЕМЕ

"Регина беременна!": Топалова перекосило от радостной новости

 Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

Телеведущая отправилась на фестиваль "Итальянские каникулы". В своем инстаграм-аккаунте Регина выложила ролик, на котором видно, что именно там происходило, Женщине удалось встретиться с друзьями, потанцевать и даже попеть хиты самого короля отечественной поп-музыки, который выступал на фестивале.

"Эти выходные я провела без угрызения совести вместе с Филиппом Киркоровым," – написала счастливая телеведущая.

В результате супруга Топалова повеселилась от души. Сам же музыкант, судя по его Сторис, проводил время с их совместным сыном и даже не слишком переживал за отрывающуюся жену.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Регина Тодоренко подразнила россиян нарядом по цене машины.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 23 сентября 2021, 17:40 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Регина Тодоренко и Влад Топалов: яркая история любви

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Синяя шея и опухоль: Ужасающие детали состояния Вовк вызвали оторопь

Ведущая больше не доверяет врачам
Шоу-бизнес

"Разлагают молодежь": Названного уродом Моргенштерна пнула Виктория Боня

Рэперу нашли применение
Шоу-бизнес

Адские муки: Изуродованный сын Яковлевой сжег почерневшую кожу

Видео попало в Сеть
Шоу-бизнес

Начались осложнения: роженице Барановской потребовалась донорская кровь

Ведущая обратилась к докторам

Гороскоп

Астролог назвала самые неблагоприятные дни 2022 года
Каким знакам зодиака не следует копить деньги: мнение астрологов
Гороскоп на неделю с 6 по 12 сентября 2021 года
Гороскоп на сентябрь 2021 года

Здоровье

За сутки в России выявили более 21 тысячи заболевших ковидом
Центр Чумакова модернизировал производство вакцины "КовиВак"
Названы худшие по ковиду округа Подмосковья
За сутки в России выявили почти 20 тысяч новых случаев COVID-19

Спорт

"Мозг затуманивается": фигуристка Волосожар раскрыла правду о "наркотике"
Растоптанный Карпиным Дзюба наплевал на сборную России после скандала с рукоблудием
Девятилетняя россиянка установила мировой рекорд по подтягиваниям
Умер бывший тренер баскетбольных клубов ЦСКА и "Динамо"

Регионы

В Томске пьяный местный житель избил фельдшера скорой
В Подмосковье мигрант разгромил церковную лавку
В Подмосковье иностранец украл автозапчасти почти на миллион рублей
В Ленобласти ребенок провалился в канализацию
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+