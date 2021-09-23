"Без угрызения совести": Тодоренко провела выходные с Киркоровым

Оказалось, что вырваться на мероприятие без любимого супруга телеведущей было не так-то просто. И дело не в том, что Влад Топалов никуда не отпускает возлюбленную. Просто женщине самой очень сложно оторваться от семьи не ради работы, а ради собственного удовольствия. Однако в этот раз Регине Тодоренко необходимо было выполнить задание на преодоление себя, и она это сделала.
Телеведущая отправилась на фестиваль "Итальянские каникулы". В своем инстаграм-аккаунте Регина выложила ролик, на котором видно, что именно там происходило, Женщине удалось встретиться с друзьями, потанцевать и даже попеть хиты самого короля отечественной поп-музыки, который выступал на фестивале.
"Эти выходные я провела без угрызения совести вместе с Филиппом Киркоровым," – написала счастливая телеведущая.
В результате супруга Топалова повеселилась от души. Сам же музыкант, судя по его Сторис, проводил время с их совместным сыном и даже не слишком переживал за отрывающуюся жену.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что Регина Тодоренко подразнила россиян нарядом по цене машины.
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