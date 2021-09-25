"Дикость полная": внебрачный сын Игоря Круто ждет ребенка

Недавно Игорь Крутой рассказал о своем внебрачном сыне. Теперь благодаря ему он готовится стать дедушкой.

Совсем недавно стало известно, что у Игоря Крутого есть внебрачный сын. По молодости, композитора сложно было назвать семейным человеком. Тогда музыкант часто заводил романы. Так, 30 лет назад он стал отцом. Сына ему родила продавщица.

Яков, который сам не так давно узнал, кто является его настоящим родителем, сделал артисту еще один подарок – он скоро станет дедушкой. Об этом, правда, он рассказал не сам. Новость о сообщил Сергей – мужчина, который вырастил наследника музыканта и всю жизнь считал его собственным ребенком.

"Думаю, к зиме уже внук родится. Хотя это, конечно, не мой внук, а Игоря Крутого. Дикость полная", – заявил мужчина.

Как стало известно, Яков перестал общаться с Сергеем. Как только парень узнал, что он не является его родным отцом, он прекратил общение. Он сам позвонил своему биологическому отцу и попросил сделать ДНК-тест. Как только информация подтвердилась, он поменял свою фамилию на фамилию Крутого.

Мама Якова, которая уже умерла, смогла много лет скрывать от всех эту тайну. Только перед своей смертью она рассказала всю правду. Новость шокировала окружающих и изменила жизнь троих человек.