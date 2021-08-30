Всегда готова: взмокшая Калашникова заявилась к Крутому без трусов

"В половине двенадцатого с северо-запада, со стороны деревни Чмаровки, в Старгород вошел молодой человек лет двадцати восьми... Его могучая шея была несколько раз обернута старым шерстяным шарфом, ноги были в лаковых штиблетах с замшевым верхом апельсинного цвета. Носков под штиблетами не было", – писали Ильф и Петров про Остапа Бендера в романе "12 стульев".
Интересно, как описали бы они 37-летнюю Анну Калашникову, которая вошла на красную дорожку конкурса молодых исполнителей в таком откровенном платье, что было видно все, чем можно заработать на такие наряды и поездки.
Говоря попросту – трусов на красавице не было. "А зачем они? – удивилась Анюта на резонный вопрос про то, не забыла ли она дома белье. – В Сочи стоит такая жара, я постоянно мокну. Трусы – это лишнее! Пусть все проветривается!"
Даже основатель и продюсер конкурса женатый 67-летний Игорь Крутой опешил, увидев такую красоту. Что уж говорить о более юных и свободных гостях его песенного конкурса!
Оказалось, кстати, что отсутствие белья – умышленный шаг. Ведь если все артисты появлялись на дорожке в одном платье, то Анюта за вечер сменила два наряда. Причем второй был еще более вызывающим. Красавица оделась так, как прежде, кажется, дамы даже не позволяли себе раздеваться. Но Калашникову можно понять – на Новой волне была элитная богатя публика и важно было показать, что называется, себя во всей красе.
"Мой молодой человек не ревнует, кстати, когда я хожу без трусов на публике, – призналась Анна, – Он понимает все тонкости жизни звезды. А я всегда готова удивить народ образом!"
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