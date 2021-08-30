Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Кол в задний проход": народ пришел в ужас от грязных тайн Пугачевой
"Вопрос снят!" Крутой объяснил решение не звать Пугачеву на праздник
"Хорошо, что не обоссал!": Киркоров ответил на беспардонную выходку Баскова
"Без меня ты никто": вскрылась грязная правда о прошлом "стальной" Кабаевой
партнеры
Понедельник
30 августа
Лента новостей
11:01
"Мой счастливый день": Александрова восхитила редким фото с мужем и детьми
10:47
"Коротко объясню": муж Кудрявцевой решил по-мужски разобраться с оскорбившим ее Андреасяном
10:04
"Идиотизм не знает границ": справляющая нужду под елку Волочкова устроила флешмоб
09:39
Всегда готова: взмокшая Калашникова заявилась к Крутому без трусов
09:23
"Наш пострел везде поспел": овдовевшая Зудина положила глаз на полуголого Галкина
08:59
На Украине раскрыли планы по борьбе с Россией: Карфаген должен быть разрушен
08:58
Риелторы предупредили россиян о новом скачке цен на жилье
08:53
Оставшийся без работы участник "Голоса" и "Евровидения" Бусулис занялся сельским хозяйством
08:49
"Подгреб 170 миллионов": ухаживавший за МакSим волонтер оказался уголовником
08:40
Куда сходить в Москве: афиша с 30 августа по 6 сентября
08:12
"Без него я бы сошла с ума": Манижа об отношениях с Киркоровым
06:18
Сделал предложение на третьем свидании: названы причины краха семьи Крутого
04:26
"Вы никогда не были красивой ": молодящуюся Долину разнесли за лживые фото
01:24
"Не хотели цирка": сделано громкое заявление об отношении королевской семьи к Меган Маркл
22:48
Сбежавший после родов Арзамасовой Авербух воссоединился с семьей
21:11
Спасти жизнь: мэр Казани взял домой приютского щенка
20:23
"Злость и зависть чреваты болезнями": народ не может принять внезапный уход Навки
17:47
Украинский политолог Молчанов нелестно высказался о "Крымской платформе"
17:42
Дочь Тарасова и беременной Костенко сразила болезнь
17:38
Лоза публично разнес солиста Rammstein Линдеманна: Я человеком недоволен
17:06
Несчастный случай: с голливудским актером случилось страшное
16:52
Молодую жену Петросяна поздравляют со второй беременностью: Свершилось
16:49
"Тварь, не женщина и пустота в голове": новый поворот в скандале с Кудрявцевой
16:00
Бросивший Пелагею с ребенком хоккеист женился на дочке миллионера
15:51
"Так и на иглу подсесть можно": Собчак подвергла свое здоровье опасному эксперименту
15:29
Экс-участница "ДОМа-2" плюнула в разведенку Бородину
14:50
Всплыли новые детали скандала с наследством покойного Баталова
14:38
"Нас могло быть трое": Манукян намекнул на ребенка от Бузовой
13:34
Почти 20 000 россиян заболели короновирусом за сутки
13:13
Общественник Муратов о смуте на Украине: Рынок сбыта и сырья
13:04
Новые фото Заворотнюк-старшей в соцсетях ввели россиян в ступор
12:44
"Я была ужасной мамой": брошенной наследнице Даны Борисовой нужна срочная помощь
12:33
Опозоренная Волочкова назвала имя снявшего ее без трусов врага
12:16
Шишкова бросила дочь от Тимати на другую женщину
11:52
"Она подставляет свою попу": экс-участник "Дома-2" в шоке от происходящего с Бузовой
11:37
"Какой-то надрыв": Лазарев не сдержал эмоций на камеру
11:33
Замешанная в секс-скандале Проклова бросилась на защиту Бузовой: Кто дал вам право
11:17
Подхватившая коронавирус жена-миллионерша Шаляпина оказалась на грани
10:48
"Вы просто тварь?": Елизавета Арзамасова влезла в грязный скандал
10:45
"Поперлась за бутылкой": Гузеева рассказала об алкогольной зависимости
10:31
Политолог Погребинский раскрыл план США убрать Зеленского из президентского кресла Украины
07:55
"Голяком видят чужие мужики": Джигурда выставил фотографии голой жены
06:02
Брежнева поразила рассказом о борьбе с проблемами со здоровьем
03:59
"После смерти Баскова": Милохин метит на место "натурального блондина"
02:00
К чему снится кот
23:58
Яна Рудковская решила поставить жирную точку: У меня плоская грудь – это сильно!
20:10
"Обдепутатился": политика обезобразила облик Шнурова до неузнаваемости
18:05
Наговорившая на 15 лет тюрьмы Агурбаш рассказала о допросе в полиции
17:58
Россиянам рассказали о способе ежемесячно получать 15 тысяч рублей от государства
17:39
Известный режиссер назвал Кудрявцеву тварью: Пусть оскорбляют своих гомосеков из шоу-бизнеса
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Анастасия Макеева молит о помощи на фоне серьезных проблем
"Она подставляет свою попу": экс-участник "Дома-2" в шоке от происходящего с Бузовой
"Уберите этот кошмар": жуткое фото дочери Долиной с огромными зубами шокировало россиян
Стало известно об уходе Татьяны Навки
Опозоренная Волочкова назвала имя снявшего ее без трусов врага
Умирающей Заворотнюк не помог даже известный шаман: Ничего нельзя было сделать
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Всегда готова: взмокшая Калашникова заявилась к Крутому без трусов

Всегда готова: взмокшая Калашникова заявилась к Крутому без трусов

Кажется, нет такого мероприятия, на котором бы не блеснула Анна Калашникова. Премьеры, презентации, фестивали – везде она в первых рядах. И всегда в невероятных дизайнерских нарядах. Вот и "Новая волна" в Сочи без красавицы не обошлась.
прочитано 986 раз

"В половине двенадцатого с северо-запада, со стороны деревни Чмаровки, в Старгород вошел молодой человек лет двадцати восьми... Его могучая шея была несколько раз обернута старым шерстяным шарфом, ноги были в лаковых штиблетах с замшевым верхом апельсинного цвета. Носков под штиблетами не было", – писали Ильф и Петров про Остапа Бендера в романе "12 стульев".

ПО ТЕМЕ

"Хорошо, что не обоссал!": Киркоров ответил на беспардонную выходку Баскова

 Анна Игоревна Калашникова

Анна Игоревна Калашникова актриса, ведущая, певица, модель

Интересно, как описали бы они 37-летнюю Анну Калашникову, которая вошла на красную дорожку конкурса молодых исполнителей в таком откровенном платье, что было видно все, чем можно заработать на такие наряды и поездки.

Фото: Личный архив

Говоря попросту – трусов на красавице не было. "А зачем они? – удивилась Анюта на резонный вопрос про то, не забыла ли она дома белье. – В Сочи стоит такая жара, я постоянно мокну. Трусы – это лишнее! Пусть все проветривается!"

Фото: Личный архив

Даже основатель и продюсер конкурса женатый 67-летний Игорь Крутой опешил, увидев такую красоту. Что уж говорить о более юных и свободных гостях его песенного конкурса!

Фото: Личный архивОказалось, кстати, что отсутствие белья – умышленный шаг. Ведь если все артисты появлялись на дорожке в одном платье, то Анюта за вечер сменила два наряда. Причем второй был еще более вызывающим. Красавица оделась так, как прежде, кажется, дамы даже не позволяли себе раздеваться. Но Калашникову можно понять – на Новой волне была элитная богатя публика и важно было показать, что называется, себя во всей красе.

"Мой молодой человек не ревнует, кстати, когда я хожу без трусов на публике, – призналась Анна, – Он понимает все тонкости жизни звезды. А я всегда готова удивить народ образом!"

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Личный архив
Автор: 30 августа 2021, 09:39
ФОТОРЕПОРТАЖ

Чьи трусы уже: Волочкова и Водонаева померились купальниками

комментарии

Ответить:

549027
Пожаловаться Ответить
чучело безмозглое
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Оставшийся без работы участник "Голоса" и "Евровидения" Бусулис занялся сельским хозяйством

Певец объяснил перемены
Шоу-бизнес

"Подгреб 170 миллионов": ухаживавший за МакSим волонтер оказался уголовником

Болезнь звезды вызывает серьезные сомнения
Шоу-бизнес

"Наш пострел везде поспел": овдовевшая Зудина положила глаз на полуголого Галкина

Шоумен является любимцем женщин
Шоу-бизнес

"Вы просто тварь?": Елизавета Арзамасова влезла в грязный скандал

Актриса сказала все, что думает

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 30 августа по 5 сентября 2021 года
В какие дни в 2022 году не стоит выходить из дома
Каким знакам зодиака лучше всего начать свое дело в 2022 году
Гороскоп на неделю с 23 по 29 августа 2021 года

Здоровье

Почти 20 000 россиян заболели короновирусом за сутки
Смертность от COVID-19 в России вновь приблизилась к рекордным отметкам
В России 19 509 человек заболели ковидом за сутки
Больше 19,6 тысячи человек заболели ковидом в России за сутки

Спорт

"Шкодный такой": оголившийся Жулин всполошил россиян
Умер двукратный олимпийский чемпион по спортивной ходьбе
Стало известно о возвращении принца Гарри в Великобританию без жены и детей
Карпин избавился от Дзюбы после скандала с рукоблудием

Регионы

В Подмосковье поймали выкравшего из автосалона сейф мужчину
Более пятисот свертков с наркотиками нашли в подмосковном Подольске
В Самарской области по вине пьяного водителя погиб человек
В Екатеринбурге мать-одиночку с ребенком-инвалидом лишили света за долг по коммуналке
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+