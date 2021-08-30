Всегда готова: взмокшая Калашникова заявилась к Крутому без трусов

Кажется, нет такого мероприятия, на котором бы не блеснула Анна Калашникова. Премьеры, презентации, фестивали – везде она в первых рядах. И всегда в невероятных дизайнерских нарядах. Вот и "Новая волна" в Сочи без красавицы не обошлась.

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