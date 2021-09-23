"Опять душ?": Корчевников ошарашил Крутого интимным признанием

С мэтром российского шоу-бизнеса пришел на программу и певец Александр Серов. Артисты дружат и сотрудничают уже много лет. Выяснилось, что Борис Корчевников большой почитатель их совместных хитов.
Ведущий нередко делится личным в студии своего шоу. На сей раз он поделился интимным признанием. Борис Корчевников сообщил, что любит слушать композиции звезд в ванной, стоя под душем. Это песни "Лепестками белых роз" и "Ты меня любишь".
Кроме того, он отметил, что обожает слушать и "Я люблю тебя до слез". В свою очередь Игорь Крутой решил пошутить по поводу признания звезды экрана. "Опять душ?", – удивился он. Композитор спросил, почему, когда Борис Корчевников раздевается, ему приходит в голову его музыка.
Ведущий также заявил, что теперешних звезд никак не сравнить с Крутым и Серовым. По словам же композитора, новое поколение артистов, раскручивающихся с помощью соцсетей, вряд ли будет благодарным.
Отметим, уже несколько лет вокруг Бориса Корчевникова ходят слухи. Все говорят о проблемах с его здоровьем. Дело в том, что в детстве он переболел менингитом и получил осложнения. Сейчас, по словам ведущего, он начинает терять слух. Звезда экрана переживает, что потеря слуха плохо скажется на его карьере. Именно поэтому знаменитость каждый день занимается своим здоровьем.
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