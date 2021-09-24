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Шоу-бизнес
Лазил с ней по подвалам: признавший внебрачного сына Крутой рассекретил связь с Аллегровой

Лазил с ней по подвалам: признавший внебрачного сына Крутой рассекретил связь с Аллегровой

Игорь Крутой ответил на волнующий поклонников вопрос о романе с коллегой.
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Композитор Игорь Крутой и певица Ирина Аллегрова познакомились больше 40 лет назад. Артисты начали сотрудничать в середине 90-х. В 1996 году вышел их первый совместный альбом "Я тучи разведу руками", а потом в 98-м еще один – "Незаконченный роман. Аллегрова исполнила еще 12 песен на музыку Игоря Яковлевича.

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Стали появляться слухи, что у Крутого и Аллегровой не только творческая связь. В студии программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым на "России 1" композитор решил расставить все точки над i. По словам Игоря Крутого, отношений у них не было.

Однажды коллеги отправились на гастроли в Белорусию своим альбомом. На одном из концертов присутствовал президент республики Александр Лукашенко. После мероприятия был фуршет.

"Он говорит: "Как тебе семья новая?" И показывает на Аллегрову. Я ему отвечаю, что никакой семьи нет. А потом я не стал писать для Аллегровой. Надо было освежиться. Поэтому на какое-то время мы расстались", — рассказал Крутой.

В январе Игорь Крутой тепло поздравлял Ирину Аллегрову и вспомнил, как они познакомились в подвале отеля "Балчуг", являвшимся репетиционной базой группы "Факел". С тех пор они идут по жизни рядом, то сближаясь, то отдаляясь, но никогда не теряя друг друга из виду, испытывая практически родственные чувства.

Ранее "Дни.ру" писали, что Игорь Крутой признал своего внебрачного сына.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 24 сентября 2021, 13:30 Источник: "Судьба человека" • Требует проверки
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