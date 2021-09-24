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Шоу-бизнес
Боня угодила в скандал на съемках нового шоу

Боня угодила в скандал на съемках нового шоу

Виктория Боня вместе с другими знаменитостями стала участницей реалити-шоу "Звезды в Африке".
прочитано 531 раз

Новый проект телеканала ТНТ стремительно набирает популярность у зрителей. В будущую субботу выйдет уже второй выпуск шоу, страсти в котором будут накалены до предела. Из анонса передачи уже известно, что Виктория Боня и ее коллега Стас Ярушин решили разыграть других участников реалити. Судя по всему, шутка вышла неудачной и дело кончилось скандалом. Все подробности произошедшего зрители смогут узнать уже совсем скоро.

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 Виктория Анатольевна Боня

Виктория Анатольевна Боня модель, телеведущая

В первом выпуске отношения Бони и Ярушина сложились не самым лучшим образом. Экс-участнице "Дома-2" показалось, что артист пренебрежительно относился к остальным и насмехался над ее проблемами со здоровьем. Однако уже во втором выпуске участникам все-таки удастся растопить лед в отношениях.

Напомним, что список селебрити, отправившихся за своим счастьем в дикую Африку, очень многогранен: от юной тиктокерши до олимпийского чемпиона. По задумке авторов, десять самых смелых знаменитостей должны выдержать очень жесткую проверку природой. Каждую неделю один из участников будет выбывать. Сильнейший сможет заработать пять миллионов рублей. Ведущими необычного проекта стали Ольга Бузова и Михаил Галустян.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Виктория Боня рассказала об опасной болезни.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 24 сентября 2021, 22:05 Источник: ТНТ ✓ Надежный источник
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Боня подурачилась на закрытии Каннского кинофестиваля

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