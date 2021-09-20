Девять таблеток в сутки: Виктория Боня рассказала об опасной болезни

41-летняя Виктория Боня прекрасно выглядит и заботится о своем здоровье. Но, оказывается, и у нее есть нерешенные проблемы в этом плане.

В своем инстаграм-аккаунте модель призналась, что вынуждена ежедневно пить много лекарств. При этом пропускать их она не может, поскольку препараты связаны с приемом пищи.

Виктория Боня сообщила, что у нее есть многочисленные эрозии желудка. Она добавила, что не привыкла жаловаться на эту тему. По словам звезды, она принимает таблетки за 30 минут до еды, во время еды и через 30 минут после еды.



По словам знаменитости, принимать пищу она должна как минимум три раза в день. Получается, что Виктория Боня пьет девять таблеток ежесуточно.

Виктория Боня пожелала никому не столкнуться с такой же проблемой, поскольку она мешает полноценной жизни. Ранее модель закатила скандал на проекте "Звезды в Африке" на ТНТ. В первый же день пребывания на шоу она эмоционально высказала свое недовольство тем, что ее по правилам программы собирались оставить без еды, поскольку она не прошла испытание. Звезда так ругалась, что ей все же выделили порцию.