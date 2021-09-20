Вынужденная питаться с помойки Боня унизила зазнайку Бородину

Виктория Боня рассказала о болезненном отношении к себе со стороны конкурентки Ксении Бородиной.

Российская телеведущая, модель, блогер и бизнесвумен Виктория Боня дала откровенное интервью. Звезда рассказала об участии в новом шоу на ТНТ "Звезды в Африке" и о том, с какими трудностями ей пришлось столкнуться.

Бывшая звезда шоу "Дом-2" проработала все свои страхи и смогла перебороть себя. По словам Виктории Бони, самое страшное на съемках была неизвестность – когда ты засовываешь руку в коробку с разными опасными гадами или должен прыгать с высоты.

Одним из экстремальных эпизодов стало питание, которого всегда не хватало. Звездам приходилось голодать. В первый день им выдали баранью кость, которую они выбросили на второй день. Потом им пришлось доставать ее из помойки и еще четыре дня варить на ней бульон.

В ходе беседы с WMJ Боня призналась, что с теплом вспоминает время, когда участвовала в шоу "Дом-2". Она с радостью общается со всеми бывшими коллегами, кроме Ксении Бородиной. Звезда уверена, что у ведущей по отношению к ней "прорвало дамбы". Ведущая уверена, что Бородина завистливая и злая. Сама же она зазнается. Все это говорит об уровне ее интеллекта.

"Я считаю, что у Ксении развития мало, она уже 15 лет сидит на этом проекте, уже могла бы многого добиться", – уколола конкурентку Боня.

