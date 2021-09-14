Поработавшая ртом Боня открыла бизнес со ставкой на интим

Телеведущая запустила новый проект с пикантным лозунгом. Виктория Боня показала набухшие губы.

Звезда шоу "Дом-2" Виктория Боня устроила жизнь так, чтобы ни в чем себе не отказывать. Она родилась в маленьком городке в Читинской области, а сейчас расслабляется в своем особняке в Монако и хвастается успешной судьбой. При этом Виктория Боня не забывает об ограниченности финансовых ресурсов и ищет способы заработать. В разгар пандемии она вела дистанционные курсы по тренировке мышц лица, а с недавних пор начала производство губных помад.

В разработке лозунгов для косметического проекта звезда с треском провалилась. Сначала она утверждала, что ее помады не оставляют следов на одежде женатых мужчин. Тогда россиянки решили, что Виктория Боня поддерживает любовниц, которые разрушают семьи.

Теперь же теледива придумала новый призыв со ставкой на интим. "Сексуальные. Идеальные. Твои!" — выдвинула слоган Виктория Боня. Внимательным поклонникам звезды удалось понять, что она имела в виду губы, а не девиц, которые оказывают эскорт-услуги.

Чтобы деньги текли ручьем, а бизнес шел в гору, Виктория Боня разрекламировала свою продукцию в инстаграм-аккаунте. Для этого ей пришлось поработать ртом. Светская львица записала ролик, в котором смачно накрасила губы жидкой помадой. Многие пользователи Сети заявили, что косметический продукт далек от совершенства, так что Виктории Боне придется подумать, чем еще удивить народ.