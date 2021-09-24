"Я опять начала страдать": Кудрявцева взвыла из-за сильных болей

Лера Кудрявцева рассказала, что сейчас мешает ей все время чувствовать себя счастливой.

50-летняя телеведущая уже неоднократно рассказывала о головных болях, которые мучают ее время от времени. Блондинка даже обращалась к специалистам. После этого, возможно, боли и стали меньше, но полностью избавиться от мигрени женщина так и не смогла. Сегодня Лера Кудрявцева пожаловалась на то, что со сменой сезона боли вернулись.

"Я опять начала страдать жесткой мигренью по осени," – взвыла знаменитость.



Звезда призналась, что отсутствие боли сейчас связано для нее с понятием счастья: когда мигрень уходит, женщина чувствует себя счастливым человеком. На фоне этого телеведущая поинтересовалась у подписчиков, что для них значит счастье. Многие согласились с тем, что это состояние прочно связано со здоровьем, при чем как со своим собственным, так и со здоровьем близких.

Пользователи пожелали блондинке не болеть и сохранять спокойствие, ведь за близких ей тоже часто приходится переживать. Мама Леры Кудрявцевой год назад перенесла инсульт, и ей пришлось очень долго восстанавливаться при помощи заботливой дочери. Недавно телеведущая рассказала, что во время реабилитации ее мама упала дома, и случился небольшой откат назад. Родительница Леры Кудрявцевой сейчас не может двигать рукой, но продолжает бороться.

