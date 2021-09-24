Пропавшую Кудрявцеву нашли в гримерке у похабника

Российская ведущая Лера Кудрявцева подняла настроение поклонникам острой шуткой в свободное от съемок время.

Лера Кудрявцева уже несколько лет ведет сразу две программы на НТВ: "Секрет на миллион" и "Звезды сошлись". Вторую передачу она ведет вместе с коллегой Антоном Привольновым. Недавно Кудрявцева пропала, и Привольнов отдувался за нее один.

Зрители были обеспокоены таким положением дел. Раньше Кудрявцева пропускала работу только в экстренных случаях. Наконец все стало на свои места – с Лерой все в порядке.

В своем "Инстаграм" Лера Кудрявцева показала закулисье эфиров. На кадрах она вошла в гримерку своего соведущего Антона Привольнова и застала его за просмотром чего-то интересного на ноутбуке.

Ведущий лежал развалившись в кресле, а ноги закинул на рядом стоящий стул. Настроение у Антона было игривое, он в шутку сказал Лере, что смотрит фильмы для взрослых.

Напомним, недавно Лера Кудрявцева произвела настоящий фурор в своем шоу "Секрет на миллион", гостьей которого стала российская певица Наташа Королева. Финальным и самым дорогостоящим вопросом из конверта для нее стало шокирующее признание. Королева заявила, что за океаном растет ее двухлетняя внебрачная биологическая дочь, которая родилась от ее яйцеклетки. Якобы певица продала за 175 миллионов рублей свой биоматериал другу. Теперь девочка растет в однополой семье.