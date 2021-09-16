Не работает рука: Кудрявцева шокировала известием о здоровье

Мама Леры Кудрявцевой перенесла инсульт, и его последствия все еще не отпускают.

Знаменитая телеведущая очень переживает за здоровье своей любимой мамы и периодически рассказывает о ее состоянии в своем инстаграм-аккаунте. Накануне Лера Кудрявцева призналась подписчикам, что у мамы все еще не работает рука.

Дело в том, что год назад у Александры Ивановны случился инсульт, после которого оказалась парализована левая сторона тела. 12 месяцев родительница знаменитости проходила реабилитацию. Женщина много занималась, заново научилась ходить и овладела рукой, но потом случилась еще одна беда – она упала дома, и это дало откат назад.

"Ходит хорошо, а вот рука не желает работать," – описала блондинка нынешнее состояние матери.

При этом Лера подчеркнула, что ее родительница – настоящий боец. Александра Ивановна уже научилась плавать с одной рукой, и ее дочь уверена в том, что вместе они смогут со всем справиться. В подтверждение своих слов блондинка опубликовала трогательный ролик, в котором они вместе с мамой веселятся в море.

Подписчики телеведущей были шокированы известием о здоровье ее матери и дружно пожелали родительнице скорейшего восстановления и крепкого здоровья. Трогательная забота дочери очень впечатлила фолловеров.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Лера Кудрявцева содрогнулась от признаний чудом выжившей певицы МакSим.