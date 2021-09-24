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Шоу-бизнес
"Не хватает молодой": Сбежавший от Пугачевой Галкин оттянулся на яхте

"Не хватает молодой": Сбежавший от Пугачевой Галкин оттянулся на яхте

Шоумен Максим Галкин умчался в Сочи без супруги. Алла Пугачева там не пригодилась.
прочитано 445 раз

Пока Примадонна сидит дома с детьми, Максим Галкин вынужден зарабатывать деньги для семьи. Когда Алла Пугачева завершила карьеру, забота о финансах легла на плечи ее мужа. Несмотря на то, что в стране бушует коронавирус, шоумен отправился на гастроли в Краснодарский край и не упустил возможности развлечься без жены.

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Алла Борисовна Пугачева певица

 Максим Александрович Галкин

Максим Александрович Галкин Юморист

Юморист оттянулся на арендованной яхте в процессе морской прогулки. Артиста сняли во время жаркого отдыха и он поделился кадром в инстаграм-аккаунте. Максим Галкин разлегся на задней части водного судна, где его обласкали теплые лучи солнца. Мужчина широко расставил ноги, а кисти рук для удобства разместил за головой.

У комика был всего один день для того, чтобы почувствовать вкус свободы вдали от семейного гнездышка. Тем не менее пользователи Сети позавидовали ему, ведь для многих такой отдых недостижим. Однако нашлись и те, кто пожалел Максима Галкина. Некоторые решили, что Алла Пугачева уже наскучила ему.

"Не хватает молодой шикарной женщины рядом", "Кайфово вам, наверное", "Красиво жить не запретишь", "Голые фото Макса. Что он хочет этим нам сказать?", "Кто-то загорает, а кто-то последний хрен доедает", — написали комментаторы. Супруг Аллы Пугачевой напомнил людям, что лето в этом году прошло и уже не вернется.

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Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 24 сентября 2021, 20:13 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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комментарии

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Гость857603
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Не хватает не молодой- а молодого- пишите уж правду , если пишите
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