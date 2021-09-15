"Поганый роток": Облитая помоями Пугачева оскалилась на Гулькину

Скандальные заявления Натальи Гулькиной довели Примадонну. Алла Пугачева взъелась на коллегу.

Экс-солистка дуэта "Мираж" отличилась в интервью, которое всполошило народ. Наталья Гулькина заявила, что отечественный шоу-бизнес давно стал продажным, а повелевает им Алла Пугачева. По словам певицы, Примадонна идет по головам и ставит жесткие условия, по которым живут звезды.

Наталья Гулькина отметила, что исполнительница хита "Айсберг" рушит судьбы и убирает со сцены тех, кто ей неугоден. Алла Пугачева якобы давно держит все в своих руках и не утрачивает властных привилегий.

После череды громких "разоблачений" Примадонна врезала яркой блондинке в инстаграм-аккаунте. Звезда показала острые зубы, чтобы Наталья Гулькина была осторожнее в своих речах и не распространяла клевету. Алла Пугачева разместила в Сети пост в ответ на нападки. "Люди, люди, люди! Ничего со мной не сделать Вам. Я давно не верю злым словам", — выразилась знаменитость с отсылкой на обвинения коллеги.

Поклонники поддержали Примадонну, хоть и не все поняли сразу, к чему она клонит. Фанаты вступились за любимую артистку и обласкали Аллу Пугачеву добрыми словами. "На каждый поганый роток не накинуть платок", "Восхищаюсь Вами! А люди, как говорила свекровь, *** на блюде!", "Алла, пошлите вы всех... Вы лучшая!" — написали россияне.