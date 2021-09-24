Виторган вывел взбешенную Собчак на чистую воду: Пыталась нажиться на браке

Ксения Собчак нередко радует поклонников ироничными публикациями. Сегодня она произвела настоящий фурор.

Журналистка выложила снимок, на котором она делает расклад на картах Таро. Около знаменитости горят две свечи, одна из которых выполнена в форме головы кошки. Знаменитость держит руку около сердца и пронзительно смотрит в камеру. Она высказалась.

Оказалось, что Ксению Собчак невероятно беспокоит вопрос современного сленга. Сейчас многие молодые люди прониклись тем, что нужно говорить о своих чувствах, следить за состоянием и направлять "правильные" мысли в мир. Однако в какой-то момент течение вдруг стало настоящим трендом, а публика принялась свободно и бессвязно использовать модные слова в своей речи.

Знаменитость отметила, что составила список "слов-маркеров", которые точно определяют, что продолжать диалог с человек нет смысла, иначе вскоре придется приобрести "магический коучинг". Среди высказываний оказались такие, как: "Я в потоке", "Я на детоксе", "Надо заземлиться" и многие другие.

Пользователи оценили чувство юмора Ксении Собчак. Многие из них подчеркнули, что их тоже крайне раздражают подобные высказывания. Более всего порадовал подписчиков Максим Виторган. Увидев пост бывшей жены, он тут же пошутил, что она пыталась нажиться на их браке. Артист указал, что многие из этих слов узнал именно от нее. "Так ты впаривала мне магический коучинг?" – посмеялся экс-возлюбленный журналистки.

