"Это моя кровь": Крутой откровенно о внебрачном сыне

Игорь Крутой поделился уникальными фактами о сыне в дополнительном выпуске программы "Судьба человека".

Три года назад в жизни Игоря Крутого появился взрослый сын Яков, о котором он услышал в первый раз. Сначала композитор был уверен, что столкнулся с обманщиком, однако ДНК-тест расставил все по своим местам. На шоу "Судьба человека" Игорь Крутой рассекретил детали о внебрачном наследнике.

Выяснилось, что Якову сейчас 30 лет. Мужчина совсем недавно окончил институт и занимается боксом. "Он похож и на меня, и на моего отца, и на мою мать. Я счастливый отец", — откровенно заявил Игорь Крутой. Примечательно, что отчество у артиста — Яковлевич, а имя внебрачному наследнику давал не он.

Первой после композитора про Якова узнала Александра — дочь Игоря Крутого. Она сразу же нашла брата в соцсетях и начала с ним общение. Борис Корчевников зачитал в студии шоу "Судьба человека" душевные письма, которые Александра писала для звездного папы. Девушка не поругалась с отцом после новости про Якова, а наоборот восприняла известие с радостью.

Артист признался, что не сразу осознал тесную связь со своим сыном после итогов ДНК-теста. Тем не менее сейчас он полностью принимает Якова и несет за него ответственность. "Это моя кровь. Это родной мне человек", — выразился маэстро.

Поддержать композитора в студии программы "Судьба человека" пришел его тезка Игорь Николаев. Он рассказал о дружбе с Игорем Крутым и своей любви к дочери Веронике.