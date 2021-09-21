Тодоренко подразнила россиян нарядом по цене машины

Ведущая любит модную брендовую одежду. Иногда она участвует в рекламных акциях определенных компаний. На сей раз Регина Тодоренко похвасталась актуальным осенним образом.
Снимок теледива опубликовала в сторис своего инстаграм-аккаунта. Она предстала в рубашке от Vetements, пальто от Burberry и джинсах от Frame. При этом Регина Тодоренко ранее рассказывала, что ее гардероб состоит не только из люксовых брендов, но и из нарядов из масс-маркета.
Отметим, что дорогой образ, в котором предстала ведущая, сравним по цене с бюджетным автомобилем. Для многих россиян это довольно большие деньги.
Напомним, Регина Тодоренко и ее супруг Влад Топалов воспитывают сына Мишу, которого часто называют Майклом. В паре царят гармоничные отношения. При этом и певец, и ведущая признавались, что между ними бывают и конфликты, которым им удается вовремя решать мирным путем. Ранее исполнитель заявил, что гордится женой. По словам артиста, именно возлюбленной он обязан своими достижениями. Отметим, что в Сети периодически появляются слухи о расставании звездной пары.
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