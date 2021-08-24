"Регина беременна!": Топалова перекосило от радостной новости

Регина Тодоренко и Влад Топалов являются одной из самых ярких пар отечественного шоу-бизнеса. За их семейной жизнью наблюдает вся страна.
Пара поженилась в конце октября 2018 года, ограничившись росписью и празднованием в ресторане в узком семейном кругу. Вскоре у Тодоренко и Топалова родился сын. С тех пор поклонники без устали спрашивают артистов, когда же они порадуют их снова очередным пополнением в семье.
На днях певец опубликовал в своем "Инстаграм" странное сообщение. На фото он предстал кричащим то ли от радости, то ли от ужаса. Рядом с ним стоял сотрудник ГИБДД и что-то говорил ему с улыбкой в окно автомобиля. Очевидно, что певец узнал какую-то радостную новость. Но от неожиданности его даже перекосило. Топалов предложил фанатам угадать, что же происходит на фото.
Поклонники сразу решили – Регина Тодоренко беременна. Впрочем, фанаты давно заметили, что звезда перестала носить облегающие платья, не показывает себя в полный рост, а недавно рассказала о странной тошноте, пишет 5-tv.ru.
Фолловеры уверены, что Регина Тодоренко сообщила о своем интересном положении мужу в форме "подставы". Якобы новость мог рассказать ему сотрудник полиции, а Тодоренко в это время была рядом в машине. Впрочем, пока все это остается на уровне слухов.
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