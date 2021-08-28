Наговорившая на 15 лет тюрьмы Агурбаш рассказала о допросе в полиции

История началась, когда певица высказала свое мнение относительно волнений, которые происходили в Беларуси год назад. Тогда она стала фигуранткой сразу нескольких серьезных уголовных дел. Анжелика родилась в Беларуси, но гражданство у нее российское. Артистка сейчас работает в Москве.
Вчера появились слухи о том, что певица арестована и доставлена на допрос. Однако она опровергла эти слухи и объяснила, как все было на самом деле. Анжелика Агурбаш пришла в полицию сама для ознакомления с материалами дела. "Со мной все в порядке, я всего лишь написала объяснительную, что не согласна с обвинениями", - прокомментировала певица.
После допроса Анжелика отправилась репетировать на музыкальную студию. За свою судьбу артистка не переживает, так как Россия не может ее выдать по закону. Единственное, что беспокоит Агурбаш – положение ее родственников, которые живут в Беларуси.
Ранее Анжелика Агурбаш объявила о создании оргкомитета. Причиной тому стала как раз травля артистки со стороны белорусских властей. "На мне миссия: сплотить белорусов в одну мощную силу", – заявила Анжелика. Она настроена решительно, собирается обратиться к народу и призвать всех на независимый референдум.
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