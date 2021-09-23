Всплыла информация об огромных заработках Пугачевой

Музыкальный критик Сергей Соседов рассекретил гонорар Аллы Пугачевой.

Журналист рассказал о том, сколько получала Примадонна за свои выступления во времена СССР. Он отметил, что в те годы артисты жили безбедно.

По словам Сергея Соседова, Алла Пугачева пела за гонорар в 47 рублей 50 копеек. Он подчеркнул, что тогда это была огромная сумма за концерт. В оплату звезды входили две ставки "Союзконцерта" и доплата "за мастерство".

Примечательно, что сейчас некоторые сравнивают гонорары артистов в СССР и в США тех лет. Критик отметил, что те россияне, кто отправился в свое время за заработками и славой в Америку, не стали знаменитыми. При этом он согласился с тем, что в Советском Союзе люди жили достойно, но не так, как в США, поскольку у нас был совершенно другой государственный строй.

Как писали "Дни.ру", сейчас 72-летняя Алла Пугачева, будучи народной артисткой СССР, получает пенсию в размере 46 тысяч рублей. В среднем по стране пенсионеры в настоящее время получают около 16 тысяч рублей. Ранее певица Лолита Милявская высказалась о звездных пенсиях. Озвучила она и размер своей социальной выплаты. Он равен 23 тысячам рублем.

Отметим, что Примадонна давно ушла с большой сцены, но до сих пор остается для россиян великой певицей и довольно загадочным человеком. Сейчас артистка редко дает интервью.

