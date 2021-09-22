Вдвое меньше Пугачевой: Милявская озвучила размер своей пенсии

Лолита Милявская заговорила о звездных пенсиях. Они несколько отличаются от пособий обычных граждан.

На днях 57-летняя артистка стала гостьей ютуб-шоу "Антонимы". В беседе с ведущим Антоном Красовским уже успевшая оформить пенсию Лолита Милявская рассказала о том, как она относится к различным почетным званиям и как эти звания влияют на размер ежемесячного пенсионного пособия.

Эпатажная певица рассказала, что как пенсионерка она получает от государства 23 тысячи рублей. При этом она не является ни заслуженной ни народной артисткой. Лолита противница подобных званий, она считает, что такие награды могут как-то обязывать и ограничивать ее в творчестве. Кроме того, чтобы их получить, нужно иметь того, кто за тебя похлопочет. При этом статус народной артистки позволил бы певице получать гораздо большую пенсию. Например, 72-летняя Алла Пугачева, будучи народной артисткой СССР, получает 46 тысяч рублей.

Стоит отметить, что в среднем по стране пенсионеры сейчас получают около 16 тысяч рублей. Таким образом, пенсионное пособие Лолиты Милявской все равно выше среднего. Лолита добавила, что недавно она, как и все остальные российские пенсионеры, получила дополнительно десять тысяч рублей.

Ранее "Дни.ру" писали о том, как Лолита Милявская объяснила отказ от воспитания единственной дочери.