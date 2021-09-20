"Не поминайте, сходите в клуб": 57-летняя Лолита оставила завещание

Несмотря на крайне бодрый нрав и позитивный взгляд на жизнь, Лолита Милявская пережила невероятное количество страшных событий и не боится размышлять о суровой правде жизни и смерти. На этот раз она отметила, что хочет сделать все для спокойствия родственников.

Артистка призналась, что не является сторонницей пышных похорон. Она хочет, чтобы ее кремировали, так как гробы сейчас стоят больших денег. Вдобавок ко всему, она отметила, что любит свободу и пространство во всем, а потому такой вариант ей нравится больше. Исполнительница посмеялась и подчеркнула, что земля дорогая, а потому лучше потратить эти деньги на хорошую квартиру.

"Не поминайте, сходите в клуб и оторвитесь", – сказала Лолита Милявская. По ее мнению, посещение и уход за могилой – "насилие над родственниками". Знаменитость рассказала, что уже завещала своим родным похоронить ее в урне, чтобы потом не было никаких вопросов и предположений.

Сейчас Лолита проживает в столице в гордом одиночестве. Ее дочь находится в Украине. Воспитанием девочки занимается бабушка. Известно, что в этом году Ева должна была поступать в институт. Семья не стала выбирать между Россией и Украиной и решилась отправить наследницу в Европу.

Лолиту Милявскую часто спрашивают, почему она не перевезла мать и дочь в Москву. Ответ на этот вопрос у звезды есть, и он достаточно простой и понятный. В Украине у ее родительницы есть супруг, который не может бросить работу ради переезда.

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