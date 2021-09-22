"Плевать я хотела": Лолита объяснила отказ от воспитания дочери

Лолита Милявская неоднократно подвергалась нападкам публики из-за того, что самостоятельно не растила дочь, а отправила Еву к бабушке на Украину.
Обвинения льются на артистку по сей день, хотя Ева давно стала взрослой.
Но на подобную критику артистка уже давно не обращает внимания. Знаменитость призналась, что у нее не было выбора. По словам Лолиты Милявской, она не хотела таскать ребенка по гастролям, тем самым убивая желудок и нервную систему дочери.
Певица подчеркнула, что ее мать вырастила достойную внучку, и они вместе победили многие болезни и проблемы. При этом звезда добавила, что если бы она не зарабатывала, то ничего бы не вышло.
"Плевать я хотела на общественное мнение", – резко высказалась артистка по поводу нападок. Как-то раз исполнительницу обвинила в оставлении дочери мать актера Евгения Миронова. По словам Лолиты Милявской, ее очень задели эти слова, но из уважения к легендарному артисту она не стала отвечать его родительнице, хотя ей очень хотелось этого.
Напомним, ранее певица поведала, что у нее разошелся шоу после пластической операции. Артистка не стесняется говорить о том, что не раз ложилась под нож хирурга.
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