"Я родила": Бузова шокировала словами о ребенке

Поющая телеведущая предвещает важные перемены. Ольга Бузова осчастливила фанатов.

У 35-летней поющей телеведущей за спиной неудачный брак и несколько громких расставаний с мужчинами. Ольга Бузова никак не может найти вторую половинку себе под стать. Уже не первый год поклонники уговаривают звезду зачать ребенка хотя бы без мужа, ведь ее репродуктивный возраст близится к завершению.

Поп-дива слишком сильно увлечена карьерой и едва справляется с напряженным графиком работы, поэтому не заводит малыша. При этом с чужими отпрысками Ольга Бузова проводит время с удовольствием. Судя по всему, артистка пытается компенсировать отсутствие собственных детей творчеством и различными проетами. Сейчас звезда занята выпуском нового сборника песен, который станет доступен для прослушивания в октябре.

"Он для меня как рождение ребенка. Кстати, когда я, выпуская первый альбом, говорила, что ощущения от проделанной работы такие, будто бы я родила, все крутили пальцем у виска..." — заявила Ольга Бузова в свежем интервью с откровениями.

Новость про выпуск музыкального альбома невероятно обрадовала поклонников теледивы, но ее слова о ребенке вызвали нешуточную тревогу. Народ побаивается, что Ольга Бузова совсем плюнет на возможность родить и никогда не станет матерью. Все-таки ресурсы ее организма не безграничны, а время неумолимо летит. Впрочем, не исключено, что знаменитость уже заморозила яйцеклетки.

Напомним, Ольга Бузова пустила в ход женские чары на встрече с Сергеем Лазаревым в ресторане. Артисты поужинали в Турции и обсудили тайные темы. Поющая телеведущая вела себя раскованно и флиртовала с коллегой. Помимо этого, звезда развлекала детей певца и играла с ними.