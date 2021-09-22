"Смотрит мои фотографии": Бузова нанесла бывшему мужу удар ниже пояса

Ольга Бузова прокомментировала поступок Дмитрия Тарасова. Дело в том, что футболист использовал в своем микроблоге один из снимков экс-супруги.

Певица высмеяла спортсмена из-за попытки пиариться на их совместном прошлом. Спортивная карьера футболиста недалека от завершения и, дабы не оставлять нынешнюю жену Анастасию Костенко без средств к существованию, он начал активно работать блогером.

Дмитрий Тарасов намерен зарабатывать на уроках о том, как построить крепкую семью. В одном из постов он использовал фото Ольги Бузовой. Ведущая могла бы засудить спортсмена, но не стала так поступать.

Прежде всего, ведущая пожалела его беременную супругу. Звезда отметила, что ей очень обидно за модель, поскольку Тарасов по сей день помнит об отношениях с ней, смотрит ее фотографии и использует их. Также Ольга Бузова подколола футболиста тем, что тот ранее упрекал ее в том, что она часто сидела в "Инстаграме". Теперь же и он сам стал блогеров.

Вместе с тем Ольга Бузова с пониманием относится к тому, что бывший муж стал заниматься тем, за что в свое время критиковал ее. Исполнительница отметила, что у спортсмена есть дети, и ему нужно кормить семью. Знаменитость заключила, что поступок Тарасова останется на его совести.

Также Ольга Бузова похвасталась тем, что скоро отметит новоселье. Ремонт в ее квартире подходит к концу. Кроме того, как писали "Дни.ру", певица собирается выпустить свой третий альбом.

