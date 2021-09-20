Певица Слава дала смачную пощечину Собчак после контакта с Тимати

На днях Анастасия Сланевская, известная под псевдонимом Слава, стала гостьей ютуб-шоу " ТекилаBOOM", в котором ей пришлось отвечать на провокационные вопросы. В разговоре с ведущими речь зашла о скандальной видеозаписи, появившейся в Сети в середине нулевых годов. На резонансном видео были якобы сняты вступившие в сексуальный контакт Ксения Собчак и Тимати, впрочем, многие сильно сомневались в подлинности той записи. Певица Слава и вовсе не знала о существовании такого видео.
Знаменитость очень удивилась, услышав об откровенном контенте с участием двух селебрити.
"Они же два самых антисексуальных персонажа нашей страны," – заявила Слава, дав смачную пощечину коллегам по шоу-бизнесу.
Исполнительница призналась, что она была бы не прочь взглянуть на такое видео.
Говоря о коллегах по сцене, артистка заявила, что в шоу-бизнесе много лицемеров, впрочем, раньше их было еще больше. Сама Сланевская общается далеко не со всеми знаменитостями. У артистки хорошо развита "чуйка", которая помогает ей безошибочно определять не очень хороших людей и избегать общения с ними.
В жизни самой Анастасии бывало всякое. Исполнительница призналась, что она много экспериментировала в сексуальном плане и даже встречалась с несколькими мужчинами одновременно, однако любимому человеку она всегда остается верна.
Ранее "Дни.ру" писали о том, как певица Слава угодила в скандал за границей.
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