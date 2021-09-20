Драка, госпитализация и тюрьма: Слава угодила в скандал за границей

ЧП произошло во время отдыха в Турции. Певица вступила в конфликт с администрацией местного ресторана.

Российская певица Анастасия Сланевская, выступающая под псевдонимом Слава, известна своим дерзким и вызывающим поведением и откровенностью. На днях она стала героиней популярного ютуб-шоу "ТекилаBOOM" и дала интервью, в котором призналась в ряде шокирующих фактов из своей жизни. Одной из ведущих программы стала дочь артистки Александра.

На заре карьеры певица Слава вместе с сестрой едва не угодили в турецкую тюрьму. Все начиналось с простого недопонимания, которое возникло из-за счета в ресторане. Вместо счета в 350 долларов официант принес им чек на тысячу долларов. Слава отказалась отдавать деньги и в присущей себе манере стала выяснять причину ошибки. Как выяснилось, сестра певицы обладает не менее пылким нравом, чем она сама.

"Сестра с ноги выбила стеклянную витрину, а я получила мощный удар в подбородок. Знаете, как в кино, в замедленной съемке: получаю удар и чувствую, что лечу. Ударяюсь головой об асфальт и теряю сознание!" – рассказала певица Слава.

Спор перерос в потасовку. На место прибыла полиция, и артистку увезли в отделение. Там ей сообщили, что ее могут задержать и лишить свободы по местным законам. Однако Слава смогла выйти сухой из воды. После этого певица угодила в больницу, где ей вправили челюсть.