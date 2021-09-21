Трусы не очень: муж Успенской выставил напоказ свое "хозяйство" при дочери

Поклонники королевы русского шансона с интересом наблюдают за жизнью ее дочери – 31-летней Татьяны Плаксиной. Недавно она вернулась в Россию из США, где жила с отцом.
Сейчас девушка начала новую жизнь, что далось ей непросто после злополучной аварии. Она пишет картины, играет на фортепиано и планирует покорить отечественный шоу-бизнес в качестве певицы. Татьяна Плаксина активно ведет свой инстаграм-аккаунт, где иногда публикует фото из личного архива с семьей.
Так, дочь Любови Успенской поделилась фото с отцом – предпринимателем Александром Плаксиным. Они позируют в кадре на фоне пальм на Ямайке. Снимок девушка сопроводила рассуждениями о прошлом.
Фолловеры обратили внимание на плавки бизнесмена. Дело в том, что они слишком обтянули его мужское достоинство. Некоторым трусы Александра Плаксина и вовсе показались прозрачными. "У папы колбасень наружу", "Трусы у папы не очень", – высказались подписчики дочери Любовь Успенской.
Напомним, супруг исполнительницы – житель США. В браке звезда не была счастлива. По словам Любови Успенской, экс-избранник издевался над ней и дочерью. Теперь мужчина намерен отобрать у знаменитости роскошное имущество. Юристы уверены, что певице срочно надо решать бракоразводный конфликт, иначе супруг пойдет на крайние меры.
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