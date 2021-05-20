Докатилась: стало известно о связи Успенской с гастарбайтерами

Любовь Успенская разводится с мужем после долгих лет брака. Однако это может привести к непоправимым ошибкам.

Муж Любови Успенской живет в США. Он давно не фигурирует в жизни артистки как ее спутник или возлюбленный. Как выяснилось, он издевался над ней и мучил всю жизнь. Теперь дело дошло до скандала с разделом имущества.

Певица уверена, что супруг долгие годы обманывал ее и манипулировал дочерью. Сейчас он решил отобрать у Успенской половину имущества, но звезда не согласна на это. На момент бракосочетания никакого контракта с Александром Плаксиным Любовь Успенская не заключила. Как грамотная и образованная женщина могла до такого докатиться, не известно! Ведь в современном мире все надо страховать.

Частный детектив Максим Заболотный считает, что для того, чтобы отобрать у артистки часть жилья, Плаксин пойдет на неожиданный шаг. Он может к примеру подселить к ней каких-нибудь гастарбайтеров, чтобы жить звезде стало невыносимо, и она в конце концов отдала бывшему мужу жилье.

Делить паре действительно есть что. Совместно нажитое у них огромное – это просторная квартира в Москве, недвижимость в элитном районе Лос-Анджелеса, а также загородный дом на Новой Риге. Помимо этого пара купила люксовую машину за 28 миллионов рублей.

Детектив подчеркнул, что Плаксин имеет полное право подселять к Успенской кого ему вздумается. Так он сможет легко добиться своей цели, пишет "Собеседник".