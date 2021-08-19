"Постоянное наблюдение у психиатра": наркозависимая дочь Успенской слетела с катушек

Актуальное состояние дочери Любови Успенской оценил врач-нарколог.

31-летняя Татьяна Плаксина несколько месяцев назад покинула наркологическую клинику, в которой проходила лечение. Поклонники королевы русского шансона уже стали надеяться на то, что наследница певицы совсем пришла в себя и теперь начнет новую жизнь. Однако пару дней назад Татьяна опубликовала видеоролик со своего домашнего концерта, который внес некоторое смятение в ряды фанатов Любовь Успенской.

Некоторым пользователям показалось, что молодая женщина ведет себя очень странно. Люди заподозрили, что она не излечилась до конца от зависимости или же просто слетела с катушек. Отчасти подтвердил это подозрение и врач-нарколог Александр Казанцев. Специалист объяснил, что употребление алкоголя и наркотических веществ провоцирует развитие психических заболеваний, а также приводит к обострению уже имеющихся недугов. Врач предположил, что у Плаксиной как раз могло случиться обострение, хоть по одному видео и нельзя ничего сказать с полной уверенностью.

"При наличии психологических изменений необходимо постоянное наблюдение у психиатра," – пояснил Казанцев в комментарии Blitz.plus.

Стоит отметить, что Татьяна Плаксина известна публике своими странными выходками. Поэтому какого именно эффекта она хотела добиться, демонстрируя свое выступление, остается догадываться.

Ранее дочь Любови Успенской шокировала фанатов кардинальными переменами во внешности.