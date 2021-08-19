Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Проклятый ковид: поклонники рыдают после печальной новости о 73-летнем Шуфутинском
Появились данные об уходе тяжелобольного Корчевникова
Названы время и место прощания со звездой сериала "Моя прекрасная няня"
"Все рушится": Уход Газманова ударил по его сыну
партнеры
Четверг
19 августа
Лента новостей
14:13
Превратить в 14-летнего: заматеревшего Эминема поручили "омолаживать" специалистам
14:09
72-летней сморщенной Пугачевой поставили печальный диагноз: Действие препарата все короче
13:55
"Просто космос!": раздвинувшая ноги Куркова сверкнула повышенной "лохматостью"
13:47
Против России действуют американские агенты влияния – Патрушев
13:29
Полковник ФСБ об отношении Ельцина к спецназу "Вымпел": Давайте уничтожим эту сволочь
13:27
Горожане закидали камнями Николь Кидман из-за особого положения
13:16
Собчак смешала Галкина с дерьмом после скандала с фекалиями: Надевайте каску
13:15
"Постоянное наблюдение у психиатра": наркозависимая дочь Успенской слетела с катушек
13:07
Тест на знание фактов из жизни певицы МакSим: от скитаний по вокзалам до всероссийской славы
12:54
Патрушев предрек Украине повторение афганского сценария
12:38
Растрепанная Варум запрыгнула на голого Садальского: Тетенька, отпустите
12:38
"Омрачило день": Кравченко в кустах сообщила о воровстве и клевете
12:18
Больше 21 тысячи человек заразились коронавирусом в России за сутки
12:15
Появилась информация об уходе Земфиры: Больше не хочу
12:06
Во Владимирской области ликвидировали "банное" наркопроизводство
11:52
Пляшущая в подгузниках Лорак превратилась в Началову: Как похожа...
11:48
Федор Добронравов из "Сватов" обратился к народу: попал в беду из-за ошибки врачей
11:41
Пять человек погибли в ДТП с грузовиком в Калмыкии
11:34
Известный продюсер предложил Бузовой и Волочковой объединить усилия: Подарок для "Евровидения"
11:09
Льготы или деньги: что будет с социальными выплатами осенью
11:07
На Ключевском вулкане на Камчатке обнаружили тела двух туристов
11:04
Звезда "Кадетства" Сопельник сообщил о женитьбе: Я очень долго ее добивался
10:55
На Урале бабушка с внучкой погибли под колесами легковушки
10:40
Трамвай сбил человека в Ульяновске
10:18
Растоптанная за дряблую промежность Долина плюнула в россиян: Убогие люди!
10:16
Смерть сына и предательство дочери: Галкин пережил страшное
10:14
Вакцину "Спутник V" модифицировали под штамм ковида "дельта"
09:57
В Красноярском крае мужчина обокрал православный храм
09:35
Опять Бородина? Сбросивший семейные оковы Омаров взялся за старое
08:51
А как же Пригожин? Незнакомец обласкал Валерию на глазах у толпы
08:47
"Их подставили!": Завистники благородных Цивина и Дрожжиной плетут интриги
08:41
Жириновский предложил три решения проблемы в Афганистане
08:40
Поражено 85% мозга: близкого друга Пугачевой бросили умирать в хоспис
06:42
"Сделаю очень важный шаг": Самойлова рассказала о семейной драме
04:39
К чему снится потоп
02:34
Натали Портман шокировала народ неадекватным поведением
00:07
Одетый в латекс Солнцев отполировал зад после БДСМ-вечеринки
22:01
"Масштабы показухи поражают": украинский журналист Бутусов раскритиковал подготовку к параду в Киеве
21:45
Умерла звезда фильма "Банзай"
21:44
Сбежала от молодого жениха? Азиза всполошила народ накануне свадьбы
21:17
Вынужденный отказ Лукашенко от транзита грузов через Литву выгоден России – обозреватель Двинский
21:10
Прилетевшие из Италии женщины пытались незаконно провезти в Россию дорогие часы
20:37
В Подмосковье ураган снес 100 деревьев
20:35
Подросшая дочь Волочковой показала фигуру в купальнике
20:14
Рейтинг Байдена упал на фоне событий в Афганистане
19:49
В Кузбассе ребенок утонул во время отдыха на водоеме
19:18
Стали известны темы переговоров Путина и Меркель
19:04
В Истре вынесли приговор священнику-аферисту
18:51
"Реально все надоело": Пьеха раскрыл подробности состояния избитого соседкой сына
18:36
Почему Зеленский не соответствует требованиям должности президента – ответил экс-премьер Украины
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Пугачева благословила: запевшую Волочкову выдвинули представлять Россию на "Евровидении-2022"
Перекошенное лицо дочери Успенской довело до тошноты
Всплыли скандальные данные об отношениях Никулина: Был жадным
"Чмо, она лжет": Цивин набросился на семейство Баталовых
Сбежала от молодого жениха? Азиза всполошила народ накануне свадьбы
Вывалившей все прелести Бузовой влепили смачную оплеуху: Отфотошопленная кукла
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Постоянное наблюдение у психиатра": наркозависимая дочь Успенской слетела с катушек

"Постоянное наблюдение у психиатра": наркозависимая дочь Успенской слетела с катушек

Актуальное состояние дочери Любови Успенской оценил врач-нарколог.
прочитано 659 раз

31-летняя Татьяна Плаксина несколько месяцев назад покинула наркологическую клинику, в которой проходила лечение. Поклонники королевы русского шансона уже стали надеяться на то, что наследница певицы совсем пришла в себя и теперь начнет новую жизнь. Однако пару дней назад Татьяна опубликовала видеоролик со своего домашнего концерта, который внес некоторое смятение в ряды фанатов Любовь Успенской.

ПО ТЕМЕ

Перекошенное лицо дочери Успенской довело до тошноты

"За руку потащила": обнародована цена за ночь с Успенской

 Любовь Залмановна Успенская (Сицкер)

Любовь Залмановна Успенская (Сицкер) певица

Некоторым пользователям показалось, что молодая женщина ведет себя очень странно. Люди заподозрили, что она не излечилась до конца от зависимости или же просто слетела с катушек. Отчасти подтвердил это подозрение и врач-нарколог Александр Казанцев. Специалист объяснил, что употребление алкоголя и наркотических веществ провоцирует развитие психических заболеваний, а также приводит к обострению уже имеющихся недугов. Врач предположил, что у Плаксиной как раз могло случиться обострение, хоть по одному видео и нельзя ничего сказать с полной уверенностью.

"При наличии психологических изменений необходимо постоянное наблюдение у психиатра," – пояснил Казанцев в комментарии Blitz.plus.

Стоит отметить, что Татьяна Плаксина известна публике своими странными выходками. Поэтому какого именно эффекта она хотела добиться, демонстрируя свое выступление, остается догадываться.

Ранее дочь Любови Успенской шокировала фанатов кардинальными переменами во внешности.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 19 августа 2021, 13:15 Источник: Blitz.plus ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

"Мама, мама, тетя юбку забыла надеть!": 67-летнюю Успенскую на детском празднике приняли за эскортницу

комментарии

Ответить:

Гость837041
Пожаловаться Ответить
Эту старую клюку Успенскую саму уже лечить пора.
549721
Пожаловаться Ответить
зачем писать о шизоидах? пусть маманя - резиновая зина, смотрит на свое отребье никчемное
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Появилась информация об уходе Земфиры: Больше не хочу

Певица устала
Шоу-бизнес

Растоптанная за дряблую промежность Долина плюнула в россиян: Убогие люди!

Певица нравится себе
Шоу-бизнес

Пляшущая в подгузниках Лорак превратилась в Началову: Как похожа...

Певица выбрала неудачный наряд
Шоу-бизнес

Смерть сына и предательство дочери: Галкин пережил страшное

Артист хранит много секретов

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 9 по 15 августа 2021 года
Гороскоп на неделю со 2 по 8 августа 2021 года
Каким знакам зодиака не стоит покупать недвижимость в 2022 году
Гороскоп на август 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+