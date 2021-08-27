Переделанная дочь Успенской возбудила россиян торчащими сосками

31-летняя Татьяна Плаксина показала концерт в своем инстаграм-аккаунте. Если раньше девушку часто ругали за ее образ жизни и внешний вид, то теперь все больше осыпают комплиментами.
Для выступления дочь певицы надела красное платье, красиво подчеркнувшее ее точеную фигуру. На сей раз предметом восхищения помимо глубокого низкого голоса начинающей артистки стала ее грудь.
Судя по отзывам, поклонников возбудили торчащие сквозь ткань соски Татьяны Плаксиной, что выглядело отнюдь не вульгарно, а скорее пикантно. В прямом эфире в микроблоге дочери Любовь Успенской оставили массу лестных комментариев.
Отметим, что звезда делает все возможное, чтобы ее дочь покорила отечественный шоу-бизнес. Дело в том, что девушка несколько месяцев назад вернулась в Россию из США после лечения в наркоклинике. Кроме того, некоторое время назад она пережила страшную аварию, изменившую ее внешность.
После случившегося Татьяна Плаксина перенесла ряд сложных операций и долго восстанавливала душевное равновесие. Изуродованная внешность негативно отразилась на ее моральном состоянии. Пластические хирурги переделали лицо девушки.
Теперь наследница Любови Успенской вновь может похвастаться белоснежной улыбкой. Ее домашние концерты восхищают публику искренностью и прекрасными вокальными данными.
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