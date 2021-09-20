Готовится к свадьбе? Мать оценила молодую любовницу Харламова

Гарик Харламов перестал скрывать свой роман с молодой актрисой Катериной Ковальчук.

После развода с Кристиной Асмус резидент Comedy Club долгое время был один или же просто воздерживался от демонстрации своей личной жизни. Теперь все изменилось. Сначала в светской тусовке поползли слухи о романе 40-летнего Гарика Харламова с 28-летней Катериной Ковальчук, а затем случилось мероприятие, которое расставило все по своим местам.

Влюбленные вместе появились на открытии сети кафе Харламова в "Крокус Экспо". Сильно похудевший Гарик с радостью позировал со своей спутницей перед камерами, танцевал с ней и всячески демонстрировал нежные чувства. Примечательно, что посетила мероприятие и мама юмориста – Наталья Игоревна.

Как сообщили "7 Дней", родительница Харламова мило общалась с Ковальчук на вечеринке и, судя по всему, высоко оценила потенциальную невестку. Знакомство с мамой определенно свидетельствует о серьезности намерений юмориста. Пользователи Сети сразу заподозрили, что Гарик вновь готовится к свадьбе и даже, возможно, уже получил родительское одобрение.

Напомним, что в прошлом году Гарик Харламов развелся с актрисой Кристиной Асмус, с которой пробыл в браке семь лет. Во время семейной жизни юморист сильно раздобрел, и даже ходили слухи о том, что именно внешний вид мужчины перестал устраивать его супругу. Однако после развода Гарику Харламову удалось быстро прийти в форму: за три месяца он потерял почти 20 килограммов.