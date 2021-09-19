Харламов и Ковальчук впервые показали чувства на публике

На открытие сети своих кафе HOT DOG BULLDOG в "Крокус Экспо" шоумен появился в компании возлюбленной. За личной жизнью разведенного артиста пристально следят уже год. Недавно стали появляться слухи о романе Гарика Харламова с актрисой Катериной Ковальчук. Довольно долго официальных подтверждений не было, но светское мероприятие расставило все на свои места.
Влюбленные позировали перед камерами, а позже их общие снимки стали появляться в соцсетях. Катерина выложила "сторис", на которой они с Харламовым обнимаются на радость поклонникам и прессе.
Гарик заметно похудел с развода, он скинул почти 20 килограмм. Однако сейчас артист потихоньку снова набирает вес. На открытии закусочных он пошутил, что из бульдога (такой псевдоним Харламов использует многие годы) превратился в "домашнего шарпея". Поклонники тут же расценили это, как намек на семейную жизнь с Ковальчук.
Напомним, Гарик Харламов 7 лет был женат на Кристине Асмус, у пары есть дочь Настя. В 2020 году стало известно о разводе артистов. Причину развода так и не озвучили. Поклонники предполагали, что звездная семья не выдержала самоизоляцию, а финальной точкой стала скандальная сцена в фильме "Текст". Ни одно из подозрений артисты не подтвердили.
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