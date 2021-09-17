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Шоу-бизнес
Отощавший Харламов напугал болезненным видом: 17 кг за 3 месяца

Отощавший Харламов напугал болезненным видом: 17 кг за 3 месяца

В браке с Кристиной Асмус юморист сильно набрал вес. Многие полагали, что внешний вид супруга перестал устраивать красивую актрису, другие же не верили в то, что это могло что-то изменить в отношениях пары.
прочитано 963 раза

Накануне в личном блоге Гарика Харламова появились кадры из рекламного ролика Comedy Club. На видео Павел Воля появляется на сцене и объявляет выход коллеги, уточняя, что за лето он похудел на 17 килограммов. Затем несколько секунд можно наблюдать лицо знаменитости. От прежней полноты не осталось и следа. Гарик выглядит подтянутым и отдохнувшим.

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 Гарик Харламов

Гарик Харламов актер, телеведущий

 Павел Алексеевич Воля

Павел Алексеевич Воля артист разговорного жанра, телеведущий, киноактер, участник телепроекта Comedy Club

Многие пользователи начали волноваться за здоровье ведущего. Как и всегда, нашлись те, кто назвали его худобу "болезненной" и подчеркнули, что добиться такого результата за короткий срок якобы просто невозможно, если организм здоров. Другие комментаторы тут же отметили, что у артиста был лишний вес, а потому после нормализации образа жизни все процессы ускорились.

Нашлись и те, кто заговорили о любви. Пользователи Сети отметили, что в последний год брака с Кристиной Асмус их отношения якобы уже сложно было назвать идеальными, а потому у юмориста исчезло стремление хорошо выглядеть. Однако теперь все изменилось. Напомним, сейчас Гарика Харламова пытаются уличить в романе с актрисой Катериной Ковальчук.

Поклонники предположили, что юморист похудел на фоне влюбленности. Сам Гарик пока никак не прокомментировал свою трансформацию. Недавно Катерина похвасталась роскошным букетом, а внимательные пользователи тут же заметили на фоне джойстик, крайне напоминающий тот, который нередко показывал артист. Они отметили, что актриса перестала скрывать, что они со звездой "ТНТ" живут вместе. Ковальчук не стала подтверждать информацию, но подчеркнула, что тоже любит играть в приставку.

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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 17 сентября 2021, 09:46 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как разбилась красивая история любви Харламова и Асмус

комментарии

Ответить:

Сергей.
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Прежде чем выставлять своё..., сделал бы коррекцию "фасада".
..ъ
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ну,блиин,сенсацию вытащили,да пусть спит с кем хочет,живет с кем хочет,делает что хочет,на хрена нам этот гарик-харламик..
1

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