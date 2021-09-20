"Непросто вынести это": Газманов разрыдался на глазах у всей страны

Самым возрастным участником проекта "Голос 60+" стал Михаил Серебряков. Накануне ему исполнилось 97 лет. Олег Газманов обратился к своем подопечному.

Недавно "Первый канал" запустил третий сезон популярной передачи. Она направлена на то, чтобы дать возможность пожилым людям проявить себя и свои таланты на сцене в том стиле, в котором им самим хочется. Некоторые участники отмечали, что для них шоу стало единственным шансом исполнить мечту молодости. Наставниками стали Валерий Леонтьев, Стас Намин, Лайма Вайкуле и Олег Газманов.

В личном блоге Олег Михайлович опубликовал кадры со съемок передачи и рассказал о своем самом "взрослом" подопечном. Он поздравил его с днем рождения и отметил, что и для него этот день стал особенным. Артист подчеркнул, что не он выбирал Михаила Серебрякова, а подопечный выбрал его. Певец поблагодарил 97-летнего коллегу за этот шаг.

По словам Олега Газманова, несмотря на возрастные изменения, Михаил Серебряков поет просто прекрасно и чувствует то, что он делает. Исполнитель рассказал, что в следующем выпуске программы подопечный споет песню собственного сочинения. Олег Михайлович отметил, что на репетиции исполнение было чуть лучше, так как на съемке 97-летнему артисту помешал яркий свет: было тяжело разобрать текст.

Певец написал, что невероятно волновался за своего "протеже". "Непросто вынести это", – признался он. Однако он гордится Михаилом Серебряковым. Музыкант сообщил, что не может сдержать слез во время его выступлений. На кадрах заметно, насколько сильно Газманова трогает исполнение подопечного.

