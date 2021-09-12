Газманов раскрыл причины своего одиночества

Родион Газманов в свои 40 лет до сих пор не женат. Она рассказал причину.

Сын Олега Газманова Родион, несмотря на свой возраст, до сих пор не женат. Недавно музыкант пришел на передачу "Однажды" на НТВ и рассказал о возможных причинах своего одиночества.

Оказалось, что сыну знаменитого артиста нужна избранница навсегда. Он боится жениться, родить детей, а потом разойтись, поняв, что это не "та самая". Ведь в детстве он сам пережил развод родителей и сейчас не хочет такой же участи для своего ребенка.

Напомним, что Олег Газманов развелся с матерью своего сына Ириной еще в 90-х. Тогда он влюбился в Марину Муравьеву. Пару не смутило, что у женщины на тот момент был муж Вячеслав Мавроди.

В результате Газманов-старший усыновил Филиппа – сына Марины от первого брака. Пара поженилась и позже у них родилась дочка. Девочке дали необычное имя – Марианна.

"Я до сих пор не нашел человека, с которым мне было бы достаточно комфортно, чтобы провести вместе остаток жизни", – поделился своим мнением Родион.

Несмотря на отсутствие личной жизни, у наследника музыканта все хорошо. Он занимается творчеством, проводит время с друзьями и уверен, что мимо "своего человека" не пройдет.