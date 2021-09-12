Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Страшная новость для лежащей в коме жены: Шаляпина задушили в центре Москвы
Опозоренная Утяшева покинула Россию с семьей
"Оприходовала старика": Шаляпин дал под дых спятившей Цымбалюк-Романовской
У мужика не получилось отсосать: холостой сын Газманова объяснил причину отказа
партнеры
Воскресенье
12 сентября
Лента новостей
22:17
Газманов раскрыл причины своего одиночества
20:03
Семья сообщила о празднике в доме Заворотнюк и Чернышева: принимают поздравления
17:56
Лазарев вывез детей за рубеж на фоне конфликта
17:48
Вопрос Крыма назвали на Украине главным условием для встречи Путина и Зеленского
17:15
Вдова Кобзона оказалась на грани жизни и смерти
16:57
Поужинали и домой: певицу Лолиту сняли с мужем подруги
15:08
"Мне сегодня предстоит умереть": Макеева сделала заявление после срыва
14:08
"На тонком льду": Меньшова раскрыла состояние скрывающей слезы Алентовой
14:05
Вашингтон поможет Киеву "решить вопрос" с Крымом и Донбассом – украинский министр Резников
13:54
Пугачева влезла в разборки Собчак и Ивлеевой
13:28
Дочь рассказала о последней встрече с Меньшовым в реанимации: Это реальный фильм ужасов
13:14
Адская боль: Костенко взвыла из-за беременности
12:45
Уже поделено: вдова заговорила о наследстве Краснова после обвинений в бессовестности
12:35
Принца Гарри и Меган Маркл закидали камнями на публике
11:58
Миронова рассказала о сложной беременности в 46 лет
11:55
Исхудавший, сморщенный дядька: резко сдавшего Губина на свежем снимке сложно узнать
11:46
Умерла культовая певица 80-х
11:28
"Жесткий удар": Королева откровенно о потере ребенка
11:08
"Они поют в зале, а я пою на небе": Кормухина разнесла Бузову и убитую горем Нетребко
10:43
Один звонок – жизнь сломана: вскрылись ужасающие данные о Пугачевой
10:37
В Киеве назвали итоги встречи Путина и Лукашенко плохой новостью для Украины
08:18
"Потокайте всем его желаниям": Куценко раскрыл секреты воспитания сына
06:33
"Без этого просто пропадем": Шукшина предупредила россиян об опасности
04:08
Боню засмеяли за "бабушкин" букет: с 86-летием
02:00
Гагарина может скоро стать бабушкой: 13-летний сын певицы вышел в свет с девушкой
00:04
"Та обоссалась, этот обосрался": Шнуров рассказал о жизни после рождения сына
22:12
Журналист Сванидзе объяснил странную ухмылку Путина на встрече с Лукашенко: Отношения сложные
20:03
"Вернуть интерес уже невозможно": Эрнста обвинили в крахе Первого канала
17:53
Госпитализированный с тяжелым недугом Дмитрий Киселев хочет обратиться к россиянам из больницы
17:24
Знаменитый режиссер высказался о наркозависимости Певцова
16:48
Молодая жена Петросяна показала свое настоящее лицо
16:44
Путин: Экономика страны в целом восстановилась
15:38
Лера Кудрявцева на глазах у всех довела Королеву до слез
15:04
"Хочу вас запрограммировать": Киркоров обратился к народу
15:00
"Часть моей жизни дала трещину": Газманов рассказал о предстоящей свадьбе
14:41
Замужняя Марго Робби закрутила роман с Брэдом Питтом
14:40
В Москве отмечен рекордный рост заболеваемости коронавирусом
14:22
Замученная Вера Брежнева пожаловалась на дикую усталость
13:57
"Меня хотите": Бузова приставала к гостю в эфире своего шоу
13:35
Бузова рассказала о предложении руки и сердца
13:28
"Боимся за Алишера": Моргенштерн может повторить судьбу спившегося отца
13:27
"Я не могу говорить, а он ничего не слышит": горе в семье Кончаловских
13:17
Украинский журналист Гордон: Запад импотентный по отношению к Путину
13:15
"Видно, что это не я": опозоренная Гагарина открестилась от собственного вранья
12:56
Впавшая в депрессию Кожевникова заговорила о разрыве с мужем
12:30
"Очень печально": Екатерина Стриженова довела поклонников до слез
12:29
Это позор: Поргина осудила Богомолова за голых мужиков
12:09
Разбитый инсультом Краско не смог выйти на сцену
11:54
"Возможно полгода, возможно и больше": Макеевой не дают утешительных прогнозов
11:34
Набиуллина: Цены на продукты продолжают расти
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Врач обнаружил следы операции на лице Пугачевой: Это некрасиво
"Вернуть интерес уже невозможно": Эрнста обвинили в крахе Первого канала
Бузова рассказала о предложении руки и сердца
Госпитализированный с тяжелым недугом Дмитрий Киселев хочет обратиться к россиянам из больницы
Пугачева влезла в разборки Собчак и Ивлеевой
"Меня хотите": Бузова приставала к гостю в эфире своего шоу
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Газманов раскрыл причины своего одиночества

Газманов раскрыл причины своего одиночества

Родион Газманов в свои 40 лет до сих пор не женат. Она рассказал причину.
прочитано 280 раз

Сын Олега Газманова Родион, несмотря на свой возраст, до сих пор не женат. Недавно музыкант пришел на передачу "Однажды" на НТВ и рассказал о возможных причинах своего одиночества.

ПО ТЕМЕ

"Часть моей жизни дала трещину": Газманов рассказал о предстоящей свадьбе

"Жарко и липко": Полуголый Газманов утешил родившую Арзамасову

Оказалось, что сыну знаменитого артиста нужна избранница навсегда. Он боится жениться, родить детей, а потом разойтись, поняв, что это не "та самая". Ведь в детстве он сам пережил развод родителей и сейчас не хочет такой же участи для своего ребенка.

Напомним, что Олег Газманов развелся с матерью своего сына Ириной еще в 90-х. Тогда он влюбился в Марину Муравьеву. Пару не смутило, что у женщины на тот момент был муж Вячеслав Мавроди.

В результате Газманов-старший усыновил Филиппа – сына Марины от первого брака. Пара поженилась и позже у них родилась дочка. Девочке дали необычное имя – Марианна.

"Я до сих пор не нашел человека, с которым мне было бы достаточно комфортно, чтобы провести вместе остаток жизни", – поделился своим мнением Родион.

Несмотря на отсутствие личной жизни, у наследника музыканта все хорошо. Он занимается творчеством, проводит время с друзьями и уверен, что мимо "своего человека" не пройдет.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Родион Газманов. Фото: Anatoly Lomokhov /Global Look Press/ www.globallookpress.com
12 сентября 2021, 22:17
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сати Казанова призналась в любви Родиону Газманову

комментарии

Ответить:

Гость854803
Пожаловаться Ответить
Girls
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Мне сегодня предстоит умереть": Макеева сделала заявление после срыва

Недавно стало известно о проблемах звезды со здоровьем
Шоу-бизнес

Уже поделено: вдова заговорила о наследстве Краснова после обвинений в бессовестности

Избранница сценографа сделала заявление

Шоу-бизнес

"На тонком льду": Меньшова раскрыла состояние скрывающей слезы Алентовой

Мать и дочь переживают тяжелые времена
Шоу-бизнес

Исхудавший, сморщенный дядька: резко сдавшего Губина на свежем снимке сложно узнать

Артист изменился внешне

Гороскоп

Астролог назвала самые неблагоприятные дни 2022 года
Каким знакам зодиака не следует копить деньги: мнение астрологов
Гороскоп на неделю с 6 по 12 сентября 2021 года
Гороскоп на сентябрь 2021 года

Здоровье

В Москве отмечен рекордный рост заболеваемости коронавирусом
За сутки в России стало на 18 341 больных ковидом больше
Байден может ввести в США обязательную вакцинацию от ковида
Иммунолог предрек новый локдаун в России

Спорт

"При смерти": Врачи нашли у Хоркиной дыру в легких
Авербух сделал заявление об алкоголизме близкой женщины: Лицо запитое
Путин заявил о возможности провести Олимпиаду-2036 в России
"Начало трясти": Аверина впала в истерику на Олимпиаде

Регионы

В Иркутске болельщик футбольной команды избил арбитра до потери сознания
Пьяный житель Коми уснул в гробу и попал под следствие
Житель Новокузнецка перевел мошеннику 2 миллиона рублей
В Петербурге задержали подозреваемого в совращении ребенка мужчину
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+