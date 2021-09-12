Газманов раскрыл причины своего одиночества

Сын Олега Газманова Родион, несмотря на свой возраст, до сих пор не женат. Недавно музыкант пришел на передачу "Однажды" на НТВ и рассказал о возможных причинах своего одиночества.
Оказалось, что сыну знаменитого артиста нужна избранница навсегда. Он боится жениться, родить детей, а потом разойтись, поняв, что это не "та самая". Ведь в детстве он сам пережил развод родителей и сейчас не хочет такой же участи для своего ребенка.
Напомним, что Олег Газманов развелся с матерью своего сына Ириной еще в 90-х. Тогда он влюбился в Марину Муравьеву. Пару не смутило, что у женщины на тот момент был муж Вячеслав Мавроди.
В результате Газманов-старший усыновил Филиппа – сына Марины от первого брака. Пара поженилась и позже у них родилась дочка. Девочке дали необычное имя – Марианна.
"Я до сих пор не нашел человека, с которым мне было бы достаточно комфортно, чтобы провести вместе остаток жизни", – поделился своим мнением Родион.
Несмотря на отсутствие личной жизни, у наследника музыканта все хорошо. Он занимается творчеством, проводит время с друзьями и уверен, что мимо "своего человека" не пройдет.
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