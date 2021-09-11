"Часть моей жизни дала трещину": Газманов рассказал о предстоящей свадьбе

Родион Газманов ответил на вечные вопросы поклонников о семье и детях.

Привлекательный певец уже давно не мальчик, в июле Родион отпраздновал 40-летие. Поклонники никак не могут успокоиться, терзаясь вопросом, почему же у такого мужчины нет жены и планирует ли он вообще обзавестись наследниками. Расспросы длятся так долго, что Газманов решил дать ответ. Артист признался, что просто еще не встретил человека, с которым готов был бы провести жизнь. Однако Родиону уже порядком надоела роль холостяка. Он рассчитывает встретить свою единственную, готов к предстоящей свадьбе и рождению детей.

Для Родиона Газманова крайне важно, чтобы ребенок рос в полной семье, так как для него это детская травма. "Хочется, чтобы ребенок рос в полноценной семье, чтобы мама и папа были вместе навсегда, чтобы ребенку не пришлось пройти через развод родителей", — заметил певец.

Напомним, Родион Газманов недавно поделился откровением о том, как переживал развод собственных родителей. Его отец, Олег Газманов, ушел из семьи, когда сыну было 13 лет, а мама крайне тяжело переживала это событие. У Родиона осталась серьезная травма, которая сильно задевает его до сих пор. "Это был день, когда какая-то часть моей жизни дала трещину", – поделился певец.

Ранее Родион Газманов рассказывал о своем опыте участия в проекте "Фактор страха" на НТВ. Певцу пришлось проходить неприятные испытания, в том числе, брать в рот живого рака, который в итоге поранил артиста. Родион признался, что его ожидания от проекта были несколько иными, он думал, что будет проще.