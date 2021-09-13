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Сериалы
Фото: Пресс-служба Фото: Пресс-служба Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба Фото: Пресс-служба Фото: Пресс-служба

"Комедия про поколение тридцатилетних": новый сериал "Готовы на все" с Кузнецовой и Курцыным

Новая лента вот-вот увидит свет.
прочитано 27 раз

20 сентября на экраны выйдет новый сериал "Готовы на все". Главные роли в картине, режиссером которой выступил Марк Горобец, исполнили Агния Кузнецова и Роман Курцын.

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В центре сюжета ленты "Готовы на все" 32-летняя Екатерина Скворцова. Со сцены стендап-клуба девушка рассказывает о проблемах, с которыми сталкивается каждый день. Героиня в шутливой манере повествует о неудачных свиданиях, рухнувших отношениях и поиске отца для будущего ребенка.

Жизнь Скворцовой меняется, когда она узнает, что вскоре лишится возможности иметь детей. Катя должна забеременеть в ближайшие несколько месяцев – другого шанса стать мамой у нее просто не будет.

Фото: Пресс-служба

Актрису Агнию Кузнецову к роли юмористки готовили матерые комики – Максим Евдокимов и Хетаг Хугаев. Кроме того, артистка посещала стендап-клубы и изучала выступления отечественных стендаперов в Сети.

По словам Кузнецовой, она впервые в карьере играла комедийную роль. Агния особенно переживала, когда снимали эпизоды с выступлениями ее персонажа. Актрисе в какой-то момент показалось, что она суперзвезда, на которую пришли посмотреть толпы людей. "Было весело, но и чувствовалось напряжение", – поделилась Агния.

Фото: Пресс-служба

Роман Курцын в сериале "Готовы на все" исполнил роль байкера. Персонаж Курцына, по задумке сценаристов, претендует на сердце главной героини. Как отмечает Роман, у его героя необычные отношения с бывшими женами. По мнению артиста, его персонаж будет одновременно пугать и привлекать зрителей.

Фото: Пресс-служба

Режиссер проекта, Марк Горобец отметил, что в сериале "Готовы на все" намешано много жанров. Например, в картине есть элементы мелодрамы, саспенса, есть эпизоды со сложными тюками. В картине задействовали четыре сотни актеров. Снимался сериал в сотне различных локаций.

Фото: Пресс-служба

"Хотелось снять жизненную комедию про поколение тридцатилетних", – отмечает Марк Горобец.

Премьера сериала "Готовы на все" состоится на телеканале СТС 20 сентября в 19:00 по мск. В картине 21 эпизод хронометражем 24 минуты каждая.

Фото: Пресс-служба

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Фото: Пресс-служба
Автор: 13 сентября 2021, 16:29

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