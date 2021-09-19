Видно грудь: Навка появилась в Кремле с прозрачной тканью ниже шеи

Недавно свое пятидесятилетие отпраздновала оперная певица Анна Нетребко. Артистка устроила концерт для своих гостей в Кремле. На празднике появились Игорь Крутой, Валерия, Ильдар Абдразаков, Филипп Киркоров и многие другие.
Билеты стоили нереальных денег. Простые жители не могут даже представить себе такие цены. Например, билет на первый ряд стоил около 200.000 рублей.
Конечно, звезды, которые были приглашены на мероприятие, хотели выглядеть великолепно. Она надели свои лучшие наряды от топовых дизайнеров.
Так, жена Дмитрия Пескова Татьяна Навка появилась в длинном облегающем платье черного цвета. Особое внимание привлек вырез с прозрачной вставкой, через которую видно грудь спортсменки. Сверху супруга пресс-секретаря надела пиджак. К своему образу она добавила красивые дорогие украшения и туфли на высоком каблуке.
Навку не смутило, что она пришла на концерт не на стадион, а в Кремль. Некоторые поклонники посчитали, что Песков мог бы предупредить жену, что в такое официальное место стоит одеться поскромнее.
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