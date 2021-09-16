Пугачева одобрила важное решение в жизни Вайкуле

Алла Пугачева и Лайма Вайкуле близко дружат в течение многих лет.

В этом году латвийская певица приняла важное для себя решение – согласилась стать наставницей популярного вокального телепроекта "Голос 60+", выходящего на "Первом канале". Для Лаймы Вайкуле это непривычный опыт, так как в обычной жизни певица совсем не смотрит телевизор и не знает, что и как происходит в таких проектах. В какой-то момент 67-летней артистке стало интересно, поэтому она согласилась, "нажала на кнопку" и сразу очутилась на съемках.

О своем намерении участвовать в шоу Лайма Вайкуле рассказала близкой подруге – Алле Пугачевой. Примадонна одобрила это решение, подчеркнув, что это "очень хорошо". Умудренная опытом артистка оказалась права.

В беседе с "Телепрограммой" Лайма призналась, что на шоу ей интересно и весело. Однако для певицы непривычно то, что перед ней выступают люди в возрасте, которых нельзя критиковать. В "Голос 60+" приходят люди с уже сложившейся судьбой. По мнению Вайкуле, проект в глобальном смысле никак не отражается на их жизни, поэтому их главной задачей является просто выступить достойно. В случае с молодыми участниками все происходит не совсем так.

Ранее Лайма Вайкуле рассказала о том, почему она так и не стала мамой и кто вместо наследников скрашивает ее будни.